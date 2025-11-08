РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:34, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Италия стала лидером Евросоюза по производству эко-товаров

    Италия — ведущая страна Евросоюза по производству экологически чистых товаров, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    еда, доставка еды, продукты
    Фото: pexels

    Запущенный в 1992 году, Ecolabel пропагандирует экологически чистые методы производства, чтобы помочь потребителям и предприятиям сделать более рациональный выбор. Сегодня более 100 000 товаров и услуг носят европейскую экомаркировку, а на первом месте по производству экотоваров — Италия.

    Согласно новым данным Еврокомиссии, в стране продается почти 19 000 товаров, получивших сертификат о минимальном воздействии на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла.

    Испания занимает второе место в ЕС по количеству товаров с экомаркировкой — около 16 000. Далее следуют Франция — 13 000, Германия — 10 000 и Португалия — 7 000.

    Ранее сообщалось, что Казахстан будет поставлять в США экологически чистую натуральную продукции высокого качества, включая муку, гречку, подсолнечное масло.

     

    Теги:
    Италия Евросоюз Торговля Продукты Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают