Италия стала лидером Евросоюза по производству эко-товаров

Запущенный в 1992 году, Ecolabel пропагандирует экологически чистые методы производства, чтобы помочь потребителям и предприятиям сделать более рациональный выбор. Сегодня более 100 000 товаров и услуг носят европейскую экомаркировку, а на первом месте по производству экотоваров — Италия.

Согласно новым данным Еврокомиссии, в стране продается почти 19 000 товаров, получивших сертификат о минимальном воздействии на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла.

Испания занимает второе место в ЕС по количеству товаров с экомаркировкой — около 16 000. Далее следуют Франция — 13 000, Германия — 10 000 и Португалия — 7 000.

Ранее сообщалось, что Казахстан будет поставлять в США экологически чистую натуральную продукции высокого качества, включая муку, гречку, подсолнечное масло.