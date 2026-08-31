Италия продлила пограничный контроль с Испанией еще на 15 дней

Италия продлила еще на 15 дней временное восстановление пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом, передает Kazinform со ссылкой на ANSA .

Мера была введена 1 августа после миграционного кризиса в Сеуте. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Италии, решение о ее продлении принято с учетом анализа Комитета по вопросам иммиграции и безопасности границ.

По данным ведомства, факторы, которые послужили основанием для введения контроля в начале августа, пока сохраняются. Вместе с тем итальянская сторона учитывает меры, принимаемые Испанией совместно с Европейским союзом для нормализации ситуации.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что обсудил принятое решение со своим испанским коллегой Фернандо Гранде-Марлаской.

— Мы ограничили продление 15 днями, поскольку, с одной стороны, анализ специалистов показывает, что причины для сохранения этой меры остаются, а с другой — заслуживают положительной оценки усилия правительства Испании совместно с Европейским союзом по преодолению сложившейся ситуации, — заявил Пьянтедози.

Он выразил надежду, что нынешнее продление станет последним и ситуация в ближайшее время нормализуется. Италия также заявила о готовности сотрудничать с Испанией и Евросоюзом.

В ответ Мадрид решил еще на две недели продлить пограничный контроль в отношении пассажиров, прибывающих из Италии морским и воздушным транспортом. Как сообщили ANSA в МВД Испании, решение принято на основе принципа взаимности после официального уведомления итальянской стороны.

Испания первоначально ввела такой контроль 8 августа сроком на один месяц. Теперь его действие продлено еще на 15 дней.

Ранее сообщалось, что лагерь мигрантов подожгли во время протестов в Сеуте.