Италия отмечает 80-летие Республики

Сегодня в Италии с особым размахом празднуют Festa della Repubblica — День Республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

В 2026 году страна отмечает круглую дату — 80 лет со дня провозглашения республиканского строя.

2 июня 1946 года итальянцы на всенародном референдуме (с участием женщин, голосовавших впервые в истории страны) большинством голосов (около 54%) высказались за отмену монархии и создание республики. За республику проголосовали примерно 12,7 млн человек, за сохранение монархии — 10,7 млн при явке почти 89%.

Этот выбор ознаменовал начало новой эпохи после падения фашистского режима и окончания Второй мировой войны. Конституция Итальянской Республики вступила в силу 1 января 1948 года.

Главные мероприятия сегодня проходят в Риме под руководством Президента Серджо Маттареллы.

В 9:15 утра по местному времени премьер-министр Джорджи Мелони приняла участие в церемонии, на которой президент Республики Серджо Маттарелла возложил лавровый венок к Неизвестному солдату у Алтаря Отечества.

Затем президент посетил военный смотр на Имперских форумах по случаю 2 июня. Вечером, в 21:00, премьер-министр примет участие в мероприятии «Лица Республики» на площади Квиринале с участием известных артистов, музыкантов и деятелей культуры, посвященное восьми десятилетиям истории страны.

Праздничные мероприятия, концерты, выставки и проекции проходят также в Милане, Флоренции, Брешии и других городах Италии.

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