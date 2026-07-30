Италия может запретить конные кареты для туристов

В среду, 29 июля, в Палате депутатов Италии представили законопроект, который в случае одобрения запретит «боттичелле» — конные экипажи, распространенные в туристических городах, прежде всего в Риме, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Издание отмечает, что одна из самых древних профессий Рима рискует окончательно исчезнуть.

Законопроект, который продвигают Демократическая партия, Avs и «Движение 5 звезд», предусматривает отмену статьи 70 Кодекса дорожного движения, регулирующей «услуги извозчиков с экипажами на животной тяге» и фактически разрешающей их движение по дорогам.

Цель инициативы — прямо запретить использование животных для тяги транспортных средств, оказывающих услуги извозчиков, для заказного общественного транспорта, а также в туристических, развлекательных и представительских целях.

— Недостаточно отдельных муниципальных постановлений, которые ограничивают часы работы и деятельность botticelle. Нам нужна национальная норма, которая отменит botticelle и экипажи на животной тяге в городах, — заявила депутат Демократической партии Патриция Престипино, уполномоченная по защите животных столицы Италии, на пресс-конференции вместе с депутатами Avs Франческо Эмилио Боррелли и Серджо Костой из «Движения 5 звезд».

Депутат подчеркивает, что уже много лет экологические организации, среди которых Amore A Quattro Zampe, также выступающая инициатором предложения, говорят о том, что современные улицы не подходят для обеспечения благополучия животных. Кроме того, экстремальные температуры последних дней делают невозможным передвижение лошадей по раскалённому асфальту.

В течение всего августа в основных туристических районах столицы будет развернута кампания «Пешком — лучше», инициированная советником Рима-столицы и делегированным советником столичной агломерации Рима по вопросам окружающей среды, экологического перехода, охраняемых природных территорий и защиты животных Рокко Ферраро и подготовленная на итальянском и английском языках.

Ферраро также выразил поддержку законопроекту, выразив надежду, что «парламент сумеет воспользоваться этой исторической возможностью и примет норму, которая раз и навсегда положит конец использованию лошадей для туристических перевозок в наших городах. В 2026 году продолжать возить туристов в каретах, запряженных лошадьми, в самом сердце столицы — это практика из прошлого, а не из будущего».

Ранее сообщалось о том, что на популярном пляже в Италии запретили зонтики для отдыхающих от 10 до 65 лет.