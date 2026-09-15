Италия и Испания продлили пограничный контроль еще на 15 дней
Италия и Испания вновь продлили временный пограничный контроль между двумя странами еще на 15 дней, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.
Как сообщили министерства внутренних дел двух стран, решение принято на фоне сохраняющихся рисков для безопасности.
В МВД Италии заявили, что сохраняются «значительные риски для внутренней безопасности», а также потенциальная угроза, связанная с возможным проникновением террористов.
Испанское МВД, в свою очередь, сообщило, что обстоятельства, ставшие основанием для введения ограничений, сохраняются. В связи с этим Мадрид решил оставить пограничный контроль с Италией в силе до 8 октября.
Италия впервые временно приостановила действие безвизового порядка в рамках Шенгенской зоны в отношении Испании 31 июля после массового притока мигрантов в испанский анклав Сеута из соседнего Марокко.