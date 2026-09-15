Италия и Испания продлили пограничный контроль еще на 15 дней

Италия и Испания вновь продлили временный пограничный контроль между двумя странами еще на 15 дней, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

Как сообщили министерства внутренних дел двух стран, решение принято на фоне сохраняющихся рисков для безопасности.

В МВД Италии заявили, что сохраняются «значительные риски для внутренней безопасности», а также потенциальная угроза, связанная с возможным проникновением террористов.

Испанское МВД, в свою очередь, сообщило, что обстоятельства, ставшие основанием для введения ограничений, сохраняются. В связи с этим Мадрид решил оставить пограничный контроль с Италией в силе до 8 октября.

Италия впервые временно приостановила действие безвизового порядка в рамках Шенгенской зоны в отношении Испании 31 июля после массового притока мигрантов в испанский анклав Сеута из соседнего Марокко.