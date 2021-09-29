Итальянский велогонщик перешел в «Астану»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27-летний итальянский профессиональный шоссейный велогонщик Джанни Москон подписал двухлетний контракт с велокомандой «Астана». Об этом официально сообщается на странице клуба в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее итальянец выступал в составе британской профессиональной команды Ineos Grenadiers

«После шести лет, проведенных в одной команде, я собираюсь сделать серьезный шаг в своей карьере. Я думаю, что это своего рода вызов для меня, мотивация продолжать расти и новый опыт, который, я уверен, будет успешным», - цитирует гонщика Astana - Premier Tech.

Джанни Москон является двукратным чемпионом Италии в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В текущем сезоне 2021 года Москон одержал две победы на этапах «Тура Альп» и выиграл «Гран-при Лугано».