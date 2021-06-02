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    23:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Итальянский пианист Алессандро Мартирэ выступил в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 2021 год объявлен Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Для ознакомления с инвестиционным потенциалом креативной экономики Туркестанской области прибыли представители дипломатического корпуса на мероприятие «Turkestan Creative Event». Его организовали акимат Туркестанского региона, Ассоциация креативных индустрий тюркоязычных стран и Региональная палата предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    Гости из Венгрии, Королевства Нидерландов, Франции, США, Кореи, Австрии, Таджикистана, Португалии, Сербии, Тайланда, Хорватии, Эстонии, Литвы, Бразилии, Республики Северная Македония, Афганистана и Узбекистана посетили туристический форум «Great Silk Road – Great Heritage». Они ознакомились с туристическими и инвестиционными возможностями региона. Также они побывали в Visit Center Turkistan, Мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи, центре «Ұлы Дала Елі», театре «Алтын Самұрық», мультифункциональном комплексе «Karavan Saray» и на других объектах.

    Представители дипкорпуса и предприниматели Туркестанской области также посетили выставку лучших произведений художников и ремесленников Туркестанской области. Они посмотрели шоу-программу, где выступал виртуозный итальянский пианист Алессандро Мартирэ, современный театр балета «Newspaper Birds Dande Theatre» и фольклорный ансамбль «Тұмар» областной филармонии имени Шамши Калдаякова.

    Как отметили в областном акимате, цель этого мероприятия - создать в Туркестане креативный кластер, который станет единой площадкой для «креативщиков» всего мира. Здесь люди смогут обмениваться опытом, строить совместный бизнес, развивать идеи и взаимодействовать в самых различных сферах. Туркестанская область также планирует в дальнейшем сотрудничать с дипломатическим корпусом Республики Казахстан, предпринимателями и бизнес-капитанами вышеуказанных стран для реализации совместных инвестиционных проектов. Это, в свою очередь, поможет продвижению экспорта области и увеличению объема инвестиций.


    Теги:
    Культура Туркестанская область
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