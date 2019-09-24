Итальянский исполнитель стал победителем конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена победителей десятого международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой, который проходил в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителем стал молодой исполнитель из Италии, обладатель великолепного тенора Козимо Оресте, выпускник «Театральной академии Ла Скала», занимавший первые места во многих престижных зарубежных конкурсах. Стоит отметить, что Италия впервые принимала участие в данном конкурсе.

«Это мой первый приезд в Казахстан, как и участие в конкурсе вокального искусства. На подготовку у меня было всего 3 недели, и за это короткое время мне необходимо было выучить песню на казахском языке, чтобы исполнить ее здесь. У меня были сильные конкуренты, но за эту неделю мы стали одной командой. Благодарю жюри за доверие», - отметил Козимо Оресте.

В отборочном туре тенор исполнял романс знаменитого казахского композитора Мукана Тулебаева «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын».

В ходе итогового брифинга почетный гость конкурса, итальянский исполнитель Витторио Терранова сообщил, что победителю данного конкурса вокалистов будет предоставлена уникальная возможность участия в европейском конкурсе классической музыки без прохождения отборочного тура.

Кроме того, по итогам конкурса участники также были награждены специальными призами. В свою очередь, председатель жюри Бибигуль Тулегенова тепло поблагодарила всех участников и партнеров мероприятия.

Церемония награждения победителей конкурса продолжилась гала-концертом с выступлением лауреатов конкурса в сопровождении симфонического оркестра ГАТОБ имени Абая под руководством дирижера Е.Ахмедьярова.

Для всех любителей высокого классического искусства представилась яркая возможность насладиться грандиозным праздником красивой оперной музыки, в живую увидеть и услышать победителей и лауреатов конкурса, насладиться ярким зрелищем и по достоинству оценить молодые таланты и их творчество.

Песенное состязание из года в год помогает выявить молодых талантливых исполнителей, поднимет престиж казахского классического искусства, поспособствует популяризации произведений казахстанских композиторов - одним из обязательных условий конкурса стало исполнение лучших образцов казахской музыки.

В этом году участие в конкурсе принимало 58 участников из 11 стран: Казахстана, Италии, России, Китая, Украины, Болгарии, Таджикистана, Азербайджана, Монголии и других.





Конкурс организован Общественным национальным фондом «Мирас» совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата Алматы. Генеральным партнером стал АО «Самрук-Қазына».

Напомним, с 16 по 23 сентября 2019 года в Алматы в десятый раз проводился Международный конкурс вокалистов, идейным вдохновителем которого является Народная артистка СССР и Казахстана, казахский соловей, академик Бибигуль Тулегенова.



