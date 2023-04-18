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Итальянский инвестор планирует открыть производство кормовых добавок в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
18 Апреля 2023, 14:37
Итальянский инвестор планирует открыть производство кормовых добавок в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанскую область посетили представители итальянской компании «PROSOL» - D. Bonvicini. Потенциальный инвестор встретился с руководством управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, на встрече обсуждался вопрос возможной реализации проекта по производству нуклидов из дрожжей, которые используются как кормовые добавки для животных и добавки в пищу.

«На первом этапе компания планирует инвестировать 2 миллиона евро с созданием 40-50 рабочих мест. Мощность проекта составит свыше 1 000 тонн продукции в год. Рассматривается возможность реализации проекта на территории специальной экономической зоны Qyzyljar. Предоставляемые преференции и географическое расположение Петропавловска заинтересовали представителей компании», - отметили в управлении.

В специальной экономической зоне Qyzyljar сейчас - девять участников. В марте зарегистрировали две компании: ТОО «Atameken-Аgro-Оils» и «Машиностроительный завод КАЗТЕХМАШ». Первая компания планирует реализовать проект по строительству маслоэкстракционного завода производственной мощностью 1 200 тонн переработки в сутки с созданием 252 рабочих мест. Вторая - по организации сборки сельскохозяйственной техники, в том числе комбайнов, тракторов, навесной и прицепной зерноуборочной техники.

Специальную экономическую зону в регионе открыли в 2019-м году. За это время реализовано два проекта, остальные – в работе.


Инвестпроекты   Северо-Казахстанская область   Сельское хозяйство   Инвестиции  
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