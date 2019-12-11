Итальянский хирург удалил опухоль гортани девочке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ведущий мировой специалист в области оториноларингологии Роберто Пужеду провел сложнейшую операцию девочке на базе университетской клиники КазНМУ «Аксай» в Алматы. Он удалил ребенку опухоль гортани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам хирурга, с таким случаем он ранее никогда не сталкивался. Папилломатоз гортани - доброкачественная опухоль. Его причина ДНК-содержащий вирус папилломы человека 6-го и 10-го типов. К настоящему времени определено около 100 типов этого вируса. Нередко пациенты могут полностью потерять возможность разговаривать.

Показательная операция проходила в рамках мастер-класса «Современные подходы к лечению патологии гортани» для обучения, на который прибыли врачи из стран Центральной Азии, России и Казахстана.





Как рассказала заведующая кафедрой ЛОР КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, заведующая ЛОР-отделением, врач высшей категории университетской клиники «Аксай» Айгуль Медеулова, сейчас в Казахстане оперативное вмешательство требуется более 100 маленьким пациентам. Очень многие из них страдают папилломатозом гортани — заболевание имеет высокий риск рецидива, нередко приходится проводить повторные операции из-за роста паппиллом.

Различные методы лечения патологии гортани для детей доступны только в Центре материнства и детства в Нур-Султане и в клинике «Аксай» в Алматы. Это сложный для лечения орган, более 45-ти процентов детей с патологиями гортани вынуждены пользоваться трахеостомической трубкой —жить без голоса, у них осложнено дыхание.

Главная цель врачей — избавить маленьких пациентов от трубки, дать им возможность полноценно дышать. Осенью на базе клиники операции на гортани провели для семерых детей. Из них полноценно дышать смогли только двое.





В этот раз пациентов, которым помогает Роберто Пужеду, 16. Из них 13 детей и трое взрослых. Среди них пациенты с онкологией, люди, пострадавшие в ДТП. Дети, страдающие паппиломатозом, стенозом (сужение гортани из-за рубцовых травм), кистой гортани.

Одной из пациенток 13 лет. Девочка из многодетной семьи. Она уже в течение десяти лет была вынуждена дышать через трахеостомическую трубку.

«Девочка не дышала носом, отвыкла разговаривать. Профессор Роберто Пужеду рассказал, что никогда не сталкивался с такими осложнениями ранее. У девочки был распространенный папилломатоз гортани: начиная с ротоглотки до трахеи все было усыпано паппиломатозными образованиями. Сейчас девочка дышит носом, она уже произнесла свои первые слова. В течение месяца, думаем, у нее голос вернется. Обычно папилломы встречаются на голосовых связках. Но у этой пациентки вирус был сильно распространен — образования росли вверх, от трахеи до рта. Операцию проводили с помощью эндоскопического лазера, папилломы удаляли микродебридером», - рассказала Айгуль Медеулова.

Ранее девочке пытались помочь врачи в КНР и Нур-Султане. Специалисты удаляли наросты гортанными щипцами, но такой вид операций вызывает осложнения, имеет риск кровотечений.

Еще одной пациентке, которой тоже 13 лет, со сложностями дыхания, удалили кисту гортани. Доброкачественное образование выявили при томографии. Киста полностью перекрывала одну сторону гортани.

Также профессор Роберто Пужеду провел операции для детей со стенозами. Они были вынуждены дышать через трубки. В течение нескольких лет у них в гортани образовались рубцы — специалист их удалил, дыхание восстановилось.

По прогнозам врачей, двое из троих детей в этот раз смогут отказаться от трубок. Третий пациент с неврологическими осложнениями направлен на дальнейшие консультации к невропатологу и эндокринологу.

«Большую поддержку нам оказал КазНМУ в лице ректора Талгата Нургожина. Также я хочу выразить благодарность фонду Аружан Саин «Дом», профинансировавшему операции. К слову, хирургическое лечение проводилось на американском оборудовании, подаренном клинике «Аксай» в 2017 году фондом Аскара Жакулина. Сейчас пациенты направлены на реабилитацию. Но хотелось бы подчеркнуть, что в случае с паппиломатозом существует риск рецидива. Необходима специальная вакцина, которая вводится в гортань. Думаю, дальнейшим шагом будет необходимость добиваться разрешения применения данного препарата. В результате мы получим меньшее количество рецидивов», - добавила Айгуль Медеулова.

По ее данным, родители многих пациентов из-за рецидивов заболевания паппиломатозом, вынуждены соглашаться на неоднократные операции. Более того, из-за сложностей в лечении этой патологии, они вынуждены прибегать к помощи зарубежных врачей.

Ведущий мировой специалист в области оториноларингологии, хирургии головы и шеи, профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии, хирургии головы и шеи Университета города Кальяри прибыл в Казахстан по приглашению и при финансовом содействии Общественного фонда «Добровольное общество «Милосердие» и ООО «ИМПЕКС» города Москвы. Операции прошли при поддержке Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова.

За счет фонда провели операции 13 детям из социально уязвимых слоев населения, которые ждут государственной квоты для получения медицинской помощи в зарубежных клиниках долгие годы. Операции, проведенные зарубежным хирургом, не проводятся в Казахстане. Взрослым операции провели за счет государственного бюджета, при этом отпала необходимость отправлять их на лечение за рубеж.