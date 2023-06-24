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«Итальянку в Алжире» впервые поставят в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 12:19
«Итальянку в Алжире» впервые поставят в Казахстане Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шедевр композитора Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире» в современном прочтении украсит программу Международного фестиваля «ОПЕРАЛИЯ-2023». Полная сюрпризов и неожиданностей премьера сатирической оперы-буффа в исполнении солистов оперной труппы, учащихся академии ASTANA OPERA, Симфонического оркестра и хора театра состоится 29 и 30 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Постановка станет своего рода экзаменом для слушателей оперной академии, которые в течение двух лет учились тонкостям вокального мастерства у лучших педагогов со всего мира. Режиссер спектакля Еренбак Тойкенов предложил свое видение известной классики, осовременив сюжет. Единственное, что осталось неизменным в постановке – великая музыка гениального композитора.

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Как отмечает дирижер-постановщик спектакля Руслан Баймурзин, подготовка к опере идет полным ходом.

«Монументальная опера Россини – экзамен для каждого профессионального вокалиста, а тем более для наших академистов. Стилистика Россини требует очень мелкой подвижной техники, безукоризненного произношения и понимания итальянского текста, а также высокого актерского мастерства. У наших молодых талантливых вокалистов есть все качества для воплощения этой партитуры», – подчеркивает маэстро.

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Сложность произведения подчеркивает и специалист по вокальной и музыкальной подготовке исполнителей Алла Симонишвили.

«Оперы Россини обладают особым уникальным стилем, который возник на основе классико-барочного и романтического стиля. Чтобы хорошо исполнять Россини, нужно знать и барочную, и классическую, и романтическую музыку, должен быть довольно широкий спектр вокальных возможностей и, конечно же, виртуозное пение, – говорит преподаватель. – Музыка очень сложная для исполнения, при этом слушатель даже не подозревает о тех трудностях, которые испытал певец во время подготовки партии. В этом заключается вся ее прелесть. Когда не слышны трудности, это и есть настоящее искусство».

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По словам Аллы Симонишвили, музыкальное наследие Джоаккино Россини много лет после его смерти не получало заслуженного признания.

«Долгое время его считали второстепенным композитором. Оценили по достоинству только с открытием фестиваля Россини в Пезаро (Италия) более 40 лет назад. Я очень рада за солистов академии, которые находятся в процессе подготовки, и думаю, что они успешно исполнят эту одновременно сложную и интересную оперу, – размышляет педагог. – В прошлом году я с удовольствием поработала с ребятами из академии над «Дон Жуаном» В.А.Моцарта. Они – отличные певцы и вырастут в еще лучших. За годы учебы им довелось проделать огромную работу. Все это было им во благо, так как певец учится в классе, но растет на сцене. Один выход на сцену дает столько же, сколько полгода занятий в классе. Я вижу, что ребята выросли и стали более ответственными по отношению к тексту, занятиям. Думаю, что в будущем у них сложится успешная вокальная карьера».

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Главную женскую партию Изабеллы 29 июня исполнит итальянская певица Лаура Верреккья, 30 июня этот образ воплотит Эльмира Шпекпаева. Также свои партии готовятся представить: солисты театра Айзада Капонова, Татьяна Вицинская и Нарул Тойкенов и академисты Гульдана Алдадосова, Айгерим Аманжолова, Алихан Зейнолла, Азат Малик, Ержан Саипов, Шынгыс Расылхан, Жандарбек Еркинбаев, Динмухамед Кошкинбаев.

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«Перед тем как приступить к музыкальному материалу, я ознакомилась с либретто оперы, сделала подстрочный перевод, чтобы точно передать смысл каждого слова, – говорит слушательница академии ASTANA OPERA Эльмира Шпекпаева. – Следующим этапом стала совместная продолжительная работа с концертмейстером Диной Мирмановой и вокальным коучем Жупар Габдуллиной. С ними мы работали над штрихами, вокальной техникой и образом».

Как отмечает Эльмира Шпекпаева, Изабелла – свободолюбивая, независимая, бесстрашная и умная женщина, для которой нет безвыходных ситуаций. Любое препятствие на своем пути она устраняет с легкостью, блистательно и остроумно. Ее героиня – очень привлекательна и способна обольстить любого мужчину, что и происходит в опере «Итальянка в Алжире».

Важной составляющей постановки являются костюмы, благодаря которым зритель понимает: действие спектакля происходит в наши дни. Художник по костюмам Манана Гуния подчеркивает, что персонажи очень близки по духу и менталитету современному зрителю.

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«Гений Россини – неисчерпаемый источник вдохновения для любого художника-постановщика, а «Итальянка…» в особенности. Опера оголяет человеческие слабости, шутит над стереотипами, подчеркивает неправильность мышления стандартными клише, контраст западной и восточной культур, дает почву для размышлений постановщикам и зрителям, – отмечает художник. – Именно контраст культур является базой визуальной концепции нашей постановки. В костюмах я постаралась передать не только характеры и социальный статус наших героев, но и развитие их душевного состояния».

Дизайнер рассказывает, что костюмы не носят этнографического характера.

«В особенности хочу отметить костюмы главной героини, которая перевоплощается на сцене несколько раз, от деловой дамы в светскую красавицу и даже в агрессивную госпожу. Переодевание и смена образов прямо на сцене придает динамику и шутливость всей постановке, – говорит Манана Гуния. – Большую роль в создании визуального образа спектакля играет хор. Я постаралась приблизить его участников к современному менталитету, поэтому преобразила евнухов в гвардию, рабов – в туристов, а паппатачи – в стриптизеров. Думаю, все это придаст изюминку и современность нашей постановке и будет интересно зрителю».

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Над постановкой также работали – художник по свету Карим Рамаш, художник по видеопроекциям Азамат Куттыгужин, технический руководитель проекта Виктор Караре и директор оперной труппы Азамат Желтыргузов.

Премьера оперы «Итальянка в Алжире», как и Международный фестиваль «ОПЕРАЛИЯ», проводится при содействии Министерства культуры и спорта РК. В его программу также войдут оперы «Аида» Дж. Верди, «Турандот» Дж. Пуччини, а также концерты - «Серпін» ансамбля народной музыки Президентского оркестра РК, концерты скрипичной и симфонической музыки.


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