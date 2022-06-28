28 Июня 2022 08:57

Итальянцы экономят воду из-за сильной засухи

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Губернатор итальянской провинции Ломбардия Аттилио Фонтана заявил в понедельник, что сильная и продолжающаяся засуха является худшей из всех, которые когда-либо испытывал регион, сообщает собственный корреспондент со ссылкой на местные СМИ.

В Италии установилась сильнейшая за последние 70 лет засуха. Количество осадков сократилось вдвое по сравнению со средним показателем последних трех десятилетий. Нехватка воды часто отмечается в центральных и южных районах страны.

«Подобного кризиса никогда не было в истории Ломбардии», - сказал губернатор провинции А. Фонтана после того, как в пятницу объявили чрезвычайное положение из-за засухи.

Ломбардия – одна из крупных провинций на севере Италии. Введенный местными властями указ, который будет действовать до 30 сентября, призывает всех граждан использовать воду крайне экономно, устойчиво и эффективно, ограничивая ее потребление до необходимого минимума.

Власти Милана заявили в выходные, что отключают свои фонтаны, несмотря на то, что в них не циркулирует питьевая вода.

Глава департамента гражданской защиты Фабрицио Курчио сообщил, что объем воды в реке По, самой длинной реки Италии, стал на 80% ниже, чем обычно. Он объяснил это тем, что в последнее время уровень осадков был на 40-50% ниже, чем в среднем за последние годы, а количество зимних снегопадов сократилось на 70%.

Предупреждение о засухе распространилось из долины По на центральные реки: Арно, Аниен и Тибр. В данных реках сейчас объем воды вдвое меньше, чем обычно в это время года.

Засуха на реке По угрожает более чем 30% национальных ферм региона. Ассоциация местных фермеров «Coldiretti» заявила на прошлой неделе, что ущерб из-за экстремальной засухи в настоящее время оценивается более чем в 3 млрд евро.

В некоторых районах уже введены ограничения на использование воды. Во многие города воду привозят на грузовиках. Подача воды полностью перекрывается на ночь.

По словам зарубежных ученых, частые и интенсивные засухи являются одним из последствий антропогенного изменения климата.