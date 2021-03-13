IT-сектор в условиях пандемии: какие проекты реализованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях пандемии коронавируса особая ответственность в Казахстане была возложена на IT-сектор. Карантин многие провели дома, работали на удаленке, привычные книжки и тетрадки учащиеся заменили на электронные учебники. На IT-сектор были возложены и большие ожидания по решению существующих и возникших проблем. В этой связи, за короткий период многие IT-компании развернули новые направления в работе, разработали и модернизировали существующие IТ-решения и продукты. О том, какие важные проекты реализованы в IT-секторе, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере здравоохранения компания ТОО «ЦИТ «ДАМУ» разработала новые функции в медицинской информационной системе Damumed. Пациенты могут провести оценку своей симптоматики по простому опроснику через приложение. Кроме того, компания нарастила функционал своего Ситуационного центра инструментами мониторинга пациентов на карантине, отслеживания состояния пациентов с КВИ-настороженностью и пациентов в изоляции.

В сфере транспорта компания ТОО «Гражданин» запустила Сервис Qorgan для ускоренного прохождения блокпостов на портале iQala.kz. Водители грузового транспорта предварительно подавали заявку для ускоренного прохождения блокпоста на сайте post.iqala.kz. Сервис Qorgan интегрирован с системой Сергек. В Qorgan ведется аналитика по ввозимым, вывозимым и транзитным товарам, а также учёт въезжающих и выезжающих лиц.

В сфере образования компания ТОО «Platonus» при поддержке Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК развернула в Центре обработки данных систему Platonus College и была готова до 1 июля 2020 года подключить все колледжи страны, предоставляя сервис абсолютно бесплатно. В сфере оказания государственных услуг АО «НИТ» в кратчайшие сроки обеспечила подключение новых государственных услуг в режиме онлайн.

В сфере финансов отечественная ИТ-компания Первое кредитное бюро (ПКБ) реализовала бесплатный сервис проверки статуса специальной категории заемщика в режиме онлайн. Разработан специальный портал susn.1cb.kz, организации, не работающие с кредитным бюро, могут осуществлять проверку статусов своих заемщиков в режиме онлайн Казахстанская компания ТОО «Helios Soft», благодаря использованию облачных технологий ERP системы Favorit, успешно перевела всех своих клиентов на удаленный режим работы. Казахстанская ИТ-компания «Documentolog» за неделю перевела все государственные органы на облачный документооборот, 18 тысяч сотрудников в 24 министерствах и комитетах.

Компания «Esepshi.kz» создала сервис для дистанционной работы с документами – Smartcontract.kz. Это онлайн система для создания, подписания, хранения и отправки электронных документов.

Компания ТОО «Множество» запустила сервис обмена цифровыми подписями на sigex.kz.

Компания ТОО «The Boss Media Group» (портал «Учёт.kz) предоставили свой сервис по обмену документами Учёт. ЭДО бесплатно для всех пользователей. Сервис интегрирован с программами 1С.

Компания Datanomix.pro разработала панель индикаторов, которая обновляется ежечасно и позволяет получать подробную информацию о ситуации в режиме реального времени: демонстрирует количество зараженных, излечившихся, находящихся на карантине, летальных случаев и проведенных обследований, а также прирост по каждому пункту за сутки.

Казахстанская ИТ-компания «ARTA Software» разработала и внедрила решение в Национальном Центре Экспертизы по автоматизации лабораторных исследований (более 4000 исследований ежедневно). Внедрен дополнительный модуль по учету и отчетности «COVID-19», позволяющий мгновенно узнать о выявлении КВИ при проведении лабораторного исследования анализов и сформировать отчёт за любой период времени и экономит время на ее рассмотрение.

В области автоматизации примечательно, что отечественная ИТ-компания «AbiTech» предоставила лицензии программного обеспечения «АСКОУ» для пилотного проекта на любом объекте бесплатно.

ТОО «Азия-Софт» успешно запустила в городе Нур-Султане пилотный проект ЕДДС-112, который объединяет и централизует все диспетчерские функции служб экстренного реагирования.

Компания ТОО «Гражданин» запустила Единый координационный центр «Senim 109» для жителей Карагандинской области, который объединяет все коммунальные предприятия.

Для поддержки предпринимательства казахстанская ИТ-компания «ARTA Software» разработала и запустила для АО «QazIndustry» портал qazindustry.gov.kz, обеспечивший отечественным производителям возможность удаленно подать электронную заявку на возмещение затрат на экспорт.

Казахстанский IT-стартап clockster (составление рабочих табелей) предоставлял бесплатный доступ для новых клиентов на 3 месяца. И можно привести еще множество подобных примеров и успешных реализованных кейсов отечественных ИТ-компаний.

На период пандемии также было принято постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым определен перечень видов деятельности согласно Общенациональному классификатору видов экономической деятельности, по которым установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам отдельных видов налогов и социальных платежей по фонду оплаты труда.

Кроме этого, с целью оказания всесторонней поддержки IT-рынку Казахстана во время чрезвычайного положения, был проработан вопрос по возобновлению работы ИТ-компаний в городах республиканского значения и областях Казахстана. По итогам совместной работы МЦРИАП РК, АО «Холдинга «Зерде» и местных исполнительных органов (акиматов) с конца апреля и начала мая текущего года ИТ-компании возобновили работу во всех городах Казахстана.

Примечательно, что IТ-компании, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения, были освобождены от начисления штрафов и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита. Также им предоставлялась отсрочка по платежам по договорам банковского займа и (или) микрокредита, включая платежи по основному долгу и (или) вознаграждению, на срок до 90 (девяносто) календарных дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения.

В рамках исполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, акиматом города Нур-Султан и Алматы принято решение о приостановлении начисления арендных платежей объектов коммунальной собственности.

Согласно информации НПП «Атамекен», с 20 марта прошлого года было приостановлено начисление арендных платежей сроком на 3 месяца по государственным, квазигосударственным объектам недвижимости для субъектов МСБ. Также местные исполнительные органы совместно с региональными палатами предпринимателей прорабатывали возможность освобождения от арендной платы субъектов малого и микробизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность в коммерческих недвижимостях.