IT-разработки казахстанских студентов прошли испытания на военном полигоне

С 13 по 15 августа в Акмолинской области состоялся военно-инженерный чемпионат SHAIQAS 2026, объединивший разработчиков, инженеров, военнослужащих и студентов высших учебных заведений со всей страны, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Особое место в финале чемпионата заняли студенческие команды казахстанских вузов, представившие собственные IT- и инженерные разработки. Молодые специалисты получили возможность продемонстрировать не только уровень технической подготовки, но и способность применять полученные знания при решении практических задач.

В этом году на участие в чемпионате поступили заявки от более 100 команд со всей страны. По итогам отбора в финал прошли 20 сильнейших команд, которые представили свои разработки и прошли практические испытания непосредственно на военном полигоне.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

В числе финалистов были команды студентов Nazarbayev University, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева, Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Woosong University Kazakhstan, ALT University, SDU University и других высших учебных заведений.

Студенческие команды продемонстрировали разработки в области робототехники, беспилотных летательных аппаратов, автономных наземных платформ, программирования, цифровых технологий и кибербезопасности. Среди представленных решений — мобильные роботизированные платформы, технологии для эвакуации людей из опасных зон, беспилотные летательные аппараты различного назначения и другие инженерные проекты.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Важной особенностью SHAIQAS 2026 стала возможность для студентов испытать свои разработки за пределами лабораторий и учебных полигонов — в условиях, максимально приближенных к практическому применению. Участники соревновались по направлениям воздушных и наземных беспилотных систем, кибербезопасности и тактической подготовки, проверяя надежность, функциональность и эффективность своих решений.

Для студентов участие в чемпионате стало возможностью пройти полный цикл практической инженерной работы — от разработки и программирования до испытания готового решения в реальных условиях. Кроме того, команды получили возможность взаимодействовать с представителями военного, промышленного и технологического секторов, получить профессиональную обратную связь и оценить перспективы дальнейшего развития своих проектов.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

SHAIQAS 2026 стал площадкой, где студенческие идеи получили возможность пройти проверку практикой — от прототипа и программного решения до испытаний в условиях, приближенных к реальным. Такой формат способствует развитию инженерного мышления, предпринимательского подхода и технологических компетенций молодежи, а также укрепляет взаимодействие между вузами, государством, оборонным сектором и индустрией, отметили в ведомстве.

Фото: Миннауки и высшего образования РК

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