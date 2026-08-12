Механиков-водителей боевых машин готовят в Десантно-штурмовых войсках Казахстана

На полигоне «Берег» учебного центра Десантно-штурмовых войск военнослужащие отрабатывают практическое вождение боевых машин. Это ключевой этап трехмесячной подготовки младших специалистов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

Учебный центр готовит квалифицированных механиков-водителей для подразделений Десантно-штурмовых войск. На первом этапе военнослужащие изучают устройство, технические характеристики, правила их эксплуатации и обслуживания техники: БТР-80, КамАЗ и БКМ «Арлан».

После теоретической подготовки военнослужащие переходят к практическим занятиям. На полигоне они учатся управлять боевыми машинами на пересеченной местности, преодолевать препятствия, выбирать оптимальную скорость и оценивать дорожную обстановку. Инструкторы контролируют действия каждого военнослужащего и при необходимости корректируют технику вождения.

Фото: Минобороны

— Основное внимание уделяем правильному управлению боевой машиной, преодолению препятствий, соблюдению требований безопасности и техническому обслуживанию техники. Наша задача — подготовить специалиста, который после прибытия в воинскую часть сможет уверенно выполнять обязанности механика-водителя, — пояснил заместитель командира по воспитательной и идеологической работе учебного центра Десантно-штурмовых войск капитан Мадияр Раимбердиев.

Фото: Минобороны

Для военнослужащих срочной службы практическое вождение стало первым опытом самостоятельного управления боевой техникой.

— Сначала было непривычно управлять такой техникой, но с каждым занятием чувствуешь себя увереннее. Теорию мы изучили, теперь самое главное — получить как можно больше практики и научиться правильно действовать в различных ситуациях, — поделился рядовой Рахат Жаппар.

Фото: Минобороны

Отметим, что от уровня подготовки механика-водителя напрямую зависят мобильность подразделения, исправность техники и способность экипажа эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Полученные в учебном центре знания и практические навыки станут основой дальнейшей службы военнослужащих в подразделениях Десантно-штурмовых войск, отметили в ведомстве.

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