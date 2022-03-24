It-конкурс среди студентов колледжей и вузов впервые пройдет в Казахстане – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки впервые проводит It-конкурс «BILIM Hackathoon-2022» среди студентов и программистов, желающих принять участие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Победители получат 1,5 миллиона тенге. Призовой фонд за второе место составит 1 000 000 тенге, за третье – 500 000 тенге.

Кроме премий, призеры-студенты получат возможность трудоустроиться. В составе жюри будут представители известных IT-компаний, и лучшие участники получат приглашение на работу.

IT-конкурс пройдет в офлайн-формате 26-27 марта на базе Astana IT University.

Конкурс проводится для того, чтобы инициировать создание новых IT-решений в области образования и науки и мотивировать как действующих, так и будущих IT- специалистов.

«У нас много талантливых ребят, которые разрабатывают различные IT-проекты. Мы приглашаем их принять участие в конкурсе. Это могут быть как студенты вузов и колледжей, так и другие программисты. От каждой организации образования сможет участвовать одна команда. Заявки для участия в хакатоне можно отправить на электронную почту [email protected]. При этом необходимо указать название команды, фамилии, имена участников и название организации», - отметил вице-министр образования и науки Айбат Ильясов.

Участникам конкурса будут даны различные задания. К примеру, подготовить проект по цифровым решениям в области образования, как на свободную, так и на заданную тему.