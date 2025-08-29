Истребитель F-16 разбился в Польше

— Трагедия в Радоме: во время подготовки к авиашоу разбился истребитель F-16. К сожалению, пилот погиб, — написал в соцсети X пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка.





По данным польских властей, на земле пострадавших нет. Судя по кадрам трагедии, самолет упал на взлетно-посадочную полосу, а летчик не успел катапультироваться.

По информации Euronews, польский военный пилот погиб при выполнении тренировочного полета перед международным авиасалоном AirShow Radom. Как сообщили в Территориальных силах обороны Польши, погибший был офицером польской армии.

По предварительным данным, пилот управлял истребителем F-16 и выполнял фигуры высшего пилотажа. Во время маневра самолет резко потерял высоту и на большой скорости рухнул на землю вблизи аэропорта. После падения машина загорелась. Кадры с места трагедии появились в социальных сетях около 20:00 по местному времени.







