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    11:23, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Историю установления флага на Медеу рассказали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ровно 29 лет назад Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым были утверждены государственные символы независимого Казахстана – флаг и герб, а в 2006 году новый гимн. О том, где находится самый большой флаг страны в Алматы и сколько их, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Самым большим флагом в Алматы все еще считается флаг, установленный в 2019 году вблизи высокогорного катка «Медеу». Он появился по инициативе Национальной федерации баскетбола при поддержке партии Nur Otan и акимата города Алматы. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага – 7 на 14.

    В управлении общественного развития города сообщили, что регулярно проводится мониторинг по соблюдению порядка использования государственных символов Республики Казахстан в государственных учреждениях и административных зданиях во всех районах города - их более 600 объектов.

    «Мониторинг проводится на предмет соблюдения требовании Государственного стандарта СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия», на наличие загрязнения Государственного Флага и наличие освещения в темное время суток. Вместе с тем, также проводится мониторинг изменения надписи на Государственном Гербе на латинскую графику «QAZAQSTAN», - ответили в управлении.

    Также сообщается, что нарушение законодательства Республики Казахстан, регулирующего изготовление и использование государственных символов РК, влечет ответственность, установленную законами страны.

    Отметим, что самый большой флаг Казахстана появился в 2009 году на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен» в Нур-Султане. Флаг имеет размер полотнища 15 на 30 метра, площадь — 450 квадратных метров.

    Добавим, флаг был принят вскоре после получения независимости, в 1992 году, в результате конкурса был выбран вариант художника Шакена Ниязбекова. В конкурсе участвовали художники из Казахстана, стран СНГ, Монголии, Германии, Турции и многих других стран.



    Теги:
    Государственные символы РК Акимат Алматы
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