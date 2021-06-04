Историю установления флага на Медеу рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ровно 29 лет назад Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым были утверждены государственные символы независимого Казахстана – флаг и герб, а в 2006 году новый гимн. О том, где находится самый большой флаг страны в Алматы и сколько их, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самым большим флагом в Алматы все еще считается флаг, установленный в 2019 году вблизи высокогорного катка «Медеу». Он появился по инициативе Национальной федерации баскетбола при поддержке партии Nur Otan и акимата города Алматы. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага – 7 на 14.

В управлении общественного развития города сообщили, что регулярно проводится мониторинг по соблюдению порядка использования государственных символов Республики Казахстан в государственных учреждениях и административных зданиях во всех районах города - их более 600 объектов.

«Мониторинг проводится на предмет соблюдения требовании Государственного стандарта СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия», на наличие загрязнения Государственного Флага и наличие освещения в темное время суток. Вместе с тем, также проводится мониторинг изменения надписи на Государственном Гербе на латинскую графику «QAZAQSTAN», - ответили в управлении.

Также сообщается, что нарушение законодательства Республики Казахстан, регулирующего изготовление и использование государственных символов РК, влечет ответственность, установленную законами страны.

Отметим, что самый большой флаг Казахстана появился в 2009 году на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен» в Нур-Султане. Флаг имеет размер полотнища 15 на 30 метра, площадь — 450 квадратных метров.

Добавим, флаг был принят вскоре после получения независимости, в 1992 году, в результате конкурса был выбран вариант художника Шакена Ниязбекова. В конкурсе участвовали художники из Казахстана, стран СНГ, Монголии, Германии, Турции и многих других стран.



