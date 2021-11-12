Историю Туркестана по нумизматическим материалам представили на выставке

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 15 ноября - Дня национальной валюты тенге, открылась выставка «История Туркестана по нумизматическим материалам « (с раннего Средневековья по XIV в.), организованная Государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

С поздравительной речью выставку открыл исполняющий обязанности директора заповедника-музея Ерсин Тажибаев, который рассказал о денежном обороте Туркестанской области и представил коллекцию уникальных экспонатов для изучающих историю края.

-Из фондов нумизматических экспонатов музея-заповедника «Азрет Султан» ежегодно проводится выставка на различные тематики, приуроченная ко Дню национальной валюты. Сегодня представляем вашему вниманию выставку «История Туркестана по нумизматическим материалам». На выставке были размещены нумизматические экспонаты, рассказывающие о материально-социальной, политико-духовной жизни края в различные исторические периоды на основе материалов, собранных в фондах музея. Фонд музея-заповедника «Азрет Султан» насчитывает около 26 тысяч экспонатов, из них 14137 принадлежат нумизматическому наследию. Каждое наследие имеет историческое значение в соответствии со своим периодом.

Цель выставки - на основе нумизматических материалов, собранных в фондах музея, раскрыть историческую значимость города Туркестан, который всегда был священным местом для тюркского народа, раскрыть значение одного из важнейших элементов суверенитета Казахстана, предвестника Независимости– тенге.

- Поздравляю всех с открытием выставки, наполненной историческим смыслом и содержанием!,- сказал Ерсин Ботабаевич.

В экспозиции выставки представлены самые древние нумизматические находки Туркестана – бронзовые деньги, отчеканенные при царе Хувишке I правителе Кушанского царства II в. н. э., золотой динар, отчеканенный в Самарканде с именем Чингисхана, который является единственным в мире экземпляром, клад серебряных дирхемов и медных фельсов Чагатайского улуса, и другие материалы, исполняющие важную роль в изучении истории.

Экспозиция выставки разделена на 5 разделов. В первом разделе представлены ранние нумизматические материалы, обнаруженные при археологических раскопках Туркестанского оазиса (II-VIII вв.);

Во втором представлены нумизматические материалы, относящиеся к караханским и Ануштегинским государствам, случайно обнаруженные на территории среднего и нижнего течений Сырдарьи (ХІ-ХІІІ вв.);

В третьем представлены нумизматические материалы, случайно обнаруженные на территории Туркестана в первой четверти ХІІІ в. и середине ХІІІ в.;

В четвертой - деньги Чагатайского улуса, найденные во время археологических раскопок в древнем Туркестане;

В пятом разделе размещены пулы и Данги золотоордынского государства, характерные для XIV в., случайно обнаруженные на территории Туркестана.

Казахская письменность с древних времен была «мостом», соединяющим Запад и Восток. Все важнейшие направления Великого Шелкового пути, связывающие Восток и Запад, прошли через казахскую степь.

- То, что древний Ясы являлся одним из важнейших пунктов Туркестана на этом пути, подтверждается нумизматическими материалами, обнаруженными во время археологических раскопок на исторических памятниках Ясы-Культобе, средневекового Туркестана.

В настоящее время нумизматические находки и случайно найденные монеты, найденные археологами Казахстана в результате раскопок в Древнем Туркестане, датируются периодом с раннего средневековья до ХХ века, могут предоставить значительный объем материалов, позволяющих исследовать торговлю, религиозно-духовную, политическую обстановку в крае,- отметила руководитель отдела фондохранилища Нуржамал Аширбаева.

В открытии выставки приняли участие историки и ученые, представители интеллигенции, студенты и школьники, сотрудники музея.

Выставка «История Туркестана по нумизматическим материалам» будет представлена в течение месяца.