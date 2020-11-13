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Историю с призраком на трассе прокомментировал аким Западно-Казахстанской области

13 Ноября 2020 18:36
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Историю с призраком на трассе прокомментировал аким Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев прокомментировал историю с призраком на дороге в Каратобинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК журналисты спросили у акима, достоверна ли информация о том, что жителей села Ханколь в Каратобинском районе пугает призрак девушки.

«Ежедневно утром мне наши правоохранительные органы дают необходимую информацию, которая беспокоит население, о происшествиях. Раз этой новости в сводках не было, я думаю, что здесь есть какая-то недостоверная информация или кто-то шутит. Считаю, что проблем у нас нет», - ответил Гали Искалиев.

Он добавил, что даст поручение полицейским проверить эту информацию.

Напомним, ранее в социальных сетях и СМИ распространялась информация о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак девушки со светлыми волосами. По словам местных жителей, она бродит вокруг трассы и пугает людей. Жители поселка даже провели обряд садака, чтобы избавиться от нечистой силы.



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#Западно-Казахстанская область   #Акимат   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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