Историю кыргызов напишут в 15 томах

Как сообщает пресс-служба администрации президента КР, на очередном заседании комиссии по развитию исторической науки при президенте под председательством государственного секретаря Арслана Койчиева утверждены структура и содержательные направления издания, а также определен состав авторского коллектива и срок представления рукописей.

Кроме того, в рамках популяризации культурного наследия рассмотрена инициатива по созданию на территории Бишкека инсталляционного комплекса, отражающего древние кыргызские письменные памятники.

Ранее сообщалось, что по инициативе Кыргызстана ЮНЕСКО учредил 22 сентября Международным днем кочевого наследия.