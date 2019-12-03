Историю каждого поля намерены создать в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области оцифровали все пашни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов отметил, что теперь есть вся информация о каждом поле, его границах, владельцах.
«Наша задача дальше – заполнить историю полей, чтобы в один клик можно было увидеть, что происходило и происходит на каждом поле. Это важно при возмещении некоторых затрат производителей, на выплату субсидий. Мы должны видеть урожайность по каждому полю. Идем к тому, чтобы мониторить урожайность космически или с помощью беспилотников. Чтобы был не тот отчет, который дают сегодня сельхозтоваропроизводители. Мы с помощью беспилотников сможем увидеть: сорняк у него там растет или культурное растение», - отметил аким области.
К. Аксакалов еще раз напомнил, что земля – государственная ценность, и она должна работать на благо народа.
В отрасли животноводства «умными» технологиями пользуются 39 хозяйств. В следующем году в области начнут строить 10 современных молочно-товарных ферм.
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