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Историю каждого поля намерены создать в Северном Казахстане

3 Декабря 2019 22:31
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Историю каждого поля намерены создать в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области оцифровали все пашни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов отметил, что теперь есть вся информация о каждом поле, его границах, владельцах.

«Наша задача дальше – заполнить историю полей, чтобы в один клик можно было увидеть, что происходило и происходит на каждом поле. Это важно при возмещении некоторых затрат производителей, на выплату субсидий. Мы должны видеть урожайность по каждому полю. Идем к тому, чтобы мониторить урожайность космически или с помощью беспилотников. Чтобы был не тот отчет, который дают сегодня сельхозтоваропроизводители. Мы с помощью беспилотников сможем увидеть: сорняк у него там растет или культурное растение», - отметил аким области.

К. Аксакалов еще раз напомнил, что земля – государственная ценность, и она должна работать на благо народа.

В отрасли животноводства «умными» технологиями пользуются 39 хозяйств. В следующем году в области начнут строить 10 современных молочно-товарных ферм.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Сельское хозяйство, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Олеся Жуковень

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