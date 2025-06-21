История в миниатюре: как моделист из Астаны воссоздает военные кадры

— Все началось 19 лет назад с пластилина — лепил разные фигурки, солдатиков. Это увлечение и привело меня к открытию такого искусства, как моделирование и диорамы. Первые фигурки я, конечно же, покупал. Материал — пластик. Позже, набравшись опыта, я начал эти фигурки сам делать, — делится воспоминаниями Серик Абдахманов.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Увлечение историей переросло в профессию: сегодня Серик работает научным сотрудником отдела «История Казахстана» Национального музея РК. Здесь же находится и часть его работ. К примеру, внимание посетителей музея совершенно разных возрастов привлекает большая диорама «На Волоколамском направлении», повествующая о битве под Москвой, в которой участвовала 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Здесь показан тот самый момент, когда танки наступают на позиции бойцов, можно увидеть раненых, кто-то бросает коктейли Молотова, танк загорается — все это в динамике. При воссоздании этого драматического момента я использовал схемы и боевые карты. Поэтому бойцы, техника, траншеи и окопы — все именно там, где должно быть, — показал нам автор эпическую диораму за стеклом.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Всего в коллекции Серика Абдрахманова 35 работ, большинство из которых посвящено военной тематике: это и большие, и маленькие диорамы, фигурки и модели военной техники разных масштабов и сложности изготовления. Каждая по-своему уникальна, но их объединяет творческий подход, историческая достоверность и скрупулезность, с которой автор подходит к своим творениям. Создание работ занимает от одной недели до нескольких месяцев — все зависит от времени, вдохновения и наличия материалов.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Я использую двухкомпонентную шпаклевку. Она наподобие пластилина, засыхает в течение часа, красится легко акриловыми красками на водной основе. Иногда применяю и другие материалы, например, глину. Бывает, приходится даже использовать подручные средства — это может быть зубочистка, картон, ветки деревьев, какие-то корешки. То есть, бурная фантазия всегда спасает, — делится хитростями ремесла С. Абдрахманов.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Между прочим, этот вид искусства входит в десятку самых дорогих хобби. Подобные фигурки стоят немалых денег — от нескольких до сотен тысяч долларов. Все зависит от идеи, материала и, конечно же, мастера, который их делал.

— Самое сложное — это, конечно, воссоздать лицо. Потому что масштаб 1 к 35 — это фигурка размером в 5 см. Представьте голову этой фигурки, где нужно показать уши, глаза, проработать каждую складку и морщинку. Очень трудоемкий процесс, — признается моделист.

Фото: кадр из видео

Вдохновляют мастера исторические фотографии, фильмы, литературные произведения, рассказы, очерки путешественников, воспоминания ветеранов войны.

— Беру за основу кадр. Потом уже прорабатываю схему, делаю зарисовку. Решаю: это будет полномасштабная работа или, может быть, небольшая виньетка, к примеру, с двумя-тремя фигурами. Здесь очень важна именно точность, потому что другой моделист, историк обязательно увидит недочеты, — подчеркивает С. Абдрахманов.

Как раз на такие мелкие детали и обращают внимание опытные жюри конкурсов моделистов. Их волнует все — от наличия теней на фигурке до хронологических рамок диорамы. Например, какое-то оружие оказалось в модели, посвященной событиям 1943 года, а применяли его только в 1945-м.

Фото: кадр из фильма

К слову, Серик Абдрахманов уже принимал участие в двух конкурсах моделистов в России: в Магнитогорске, где победил в серии «Виньетки и диорамы», и в Барнауле, где занял третье место. В этом году он получил приглашение на престижную международную выставку «SMC-шоу» в Нидерландах.

— Хороший моделист хорош тем, что он не просто покрасит технику и поставит ее как положено, а тем, что за этой моделью, диорамой будет стоять реальная история. И она будет показана в мельчайших деталях, на каждую из которых человек потратит очень много времени, потому что будет заинтересован в точности, в реализме этой модели. Я думаю, в этом плане Серик не уступает другим профессиональным моделистам и может где-то даже превосходит многих, — считает старший специалист Военно-исторического музея ВС РК Алмас Идрисов.

Фото: кадр из видео

Работы С. Абдрахманова хранятся не только в Национальном музее РК, но и в Музее живой истории и диорам в Стамбуле, в Таджикистане и даже в Нидерландах. Более 10 работ подарены Военно-историческому музею ВС РК. Они посвящены не только периоду Второй мировой войны, но и современным войнам — в Ираке и во Вьетнаме.

— Основная тематика их относится к Западному фронту, к союзникам, и работы Серика у нас участвуют в периодических выставках. Одна из них — «Тоннели Ку-Чи», посвященная Вьетнаму, находится в постоянной выставке на четвертом этаже в части, посвященной участию казахстанцев в зарубежных конфликтах. Недавно наш музей посещала вьетнамская делегация, которая высоко оценила достоверность этой диорамы, — рассказал А. Идрисов.

Фото: кадр из видео

Здесь же хранится одна из любимых работ самого Серика Абдрахманова - диорама «На пляже смерти» посвящена битве за Нормандию, а сюжет ее взят из фильма С. Спилберга «Спасти рядового Райана». Застывший момент высадки десанта на побережье пляжа Омаха, раненые бойцы, столпы воды, поднявшиеся из-за мощных взрывов — картинка, что называется, со звуком.

Фото: кадр из видео

Конечно, такие работы не оставляют посетителей музея, особенно школьников, равнодушными. Одно дело — прочитать об этом всем в учебнике истории, а другое — прийти и увидеть своими глазами в миниатюре, то есть, практически рассмотреть исторический момент вживую.

— Как раз в образовательном плане здесь и важна достоверность: какой действительно была техника, какими были погодные условия, как воевали, с чем воевали, в какие моменты силы были неравны, противник превосходил числом, где случился перелом, и благодаря сильному духу наши солдаты победили. Это все помогает больше понять историю и закрепить пройденный материал, — подмечает С. Абдрахманов.