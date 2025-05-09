История в лицах: женщины Костанайской области в годы войны

Нам удалось побеседовать с Эльмирой Наурызбаевой — кандидатом исторических наук, ассоциированным профессором — именно под ее руководством при участии студентов и магистрантов в скором времени появится уникальная монография, где собраны истории костанайских женщин, внесших вклад в военное время.

— Исследования этого вопроса начались лишь в 1980-х годах. В первых публикациях конца десятилетия упоминалось порядка 6 тысяч женщин-фронтовиков из Казахстана. Позднее, в 2019 году, западные исследователи зафиксировали число в 7477 человек. В коллективной монографии, изданной карагандинскими учеными под руководством Зауреш Галымжановой, указывается уже около 9 тысяч казахстанок, прошедших фронт, — рассказывает Эльмира Наурызбаева.

По Костанайской области также наблюдаются разночтения. В ряде источников указывается 1212 женщин, включая 118, по которым нет архивных сведений. По материалам проекта, реализованного в Костанайском регионе, зафиксировано 1260 женщин-участниц войны.

Кто и как уходил на фронт

Архивные документы свидетельствуют: массовая мобилизация женщин началась в 1942 году и проходила по нескольким направлениям. Первая категория — добровольцы, с первых дней войны кто просился на фронт. Вторая — женщины вольнонаемного состава. Третья — партизанки на оккупированных территориях.

Однако доля мобилизованных женщин в Казахской ССР была заметно ниже по сравнению с союзными республиками. Одной из причин называют культурные особенности и традиционное представление о роли женщины. Военкоматы, возглавляемые мужчинами, старались по возможности не направлять женщин на фронт, полагая, что их место — сохранять очаг и заботиться о семье.

— Здесь роль сыграл, может, восточный менталитет. Поэтому мужчины по возможности старались не отправлять наших женщин воевать, — отмечает спикер.

«Хотела мстить, спасая раненых»

Несмотря на это, тысячи женщин добровольно шли на фронт. Одна из них — Анна Васильевна Бойкова.

— В интервью она вспоминает: «Когда пришло извещение о гибели брата, я сразу поняла: хочу на фронт. Понимала, что не возьмут — мне не было и шестнадцати. Тогда решила стать медсестрой, лишь бы быть ближе к своим. Через год, получив документы, мы с подругой записались в медсестры. Мы хотели мстить и спасать», — приводит цитату Эльмира Наурызбаева.

Медсестрой стала и Елена Дивенкова, выпускница Омского педагогического института. Она работала в эвакуационном госпитале, под вражескими обстрелами спасая раненых.

Связисткой на фронте служила Нина Говорухина. Она обеспечивала связь между подразделениями в условиях постоянной опасности. Шаһар Рахметқызы Ботаханова работала в авиационных частях, отвечая за подготовку самолетов к боевым вылетам. Трудилась с высокой отдачей, несмотря на суровые условия и высокую ответственность.

Еще одна история — о Хадише Аймагамбетове — уроженке Жангельдинского района (1913 г. р.). Она — военный врач, капитан, позже — полковник медицинской службы. Окончила Ташкентский мединститут в 1932 году. Была участницей Великой Отечественной войны: работала в санитарных поездах, госпиталях, дошла до Кёнигсберга. После войны работала в Омске, затем в Алматы. Была эпидемиологом, защитила кандидатскую диссертацию, работала в научных институтах. Награждена орденами: «Красная Звезда», «Трудового Красного Знамени», медалями, в том числе «За взятие Кёнигсберга».

К слову у нее сохранилась фотография в форме — это единственный снимок костанайской женщины в советском военном мундире.

Фото из личного архива Хадиши Аймагамбетовой

Фронт труда: героизм в тылу

Особую страницу в истории составляют женщины, направленные в трудовую армию. Среди них — Махырой Касымовна. Родившись в Ульяновской области, в 1942 году она была отправлена на военный завод в Самаре.

Фото из личного архива Махырой Касымовны

— Работала токарем, трудясь наравне с мужчинами. Ее упорство и мастерство были отмечены руководством предприятия. Как вспоминала Махырой Касымовна: ««Катюша» всегда звучала по вечерам. Мы пели, несмотря на усталость. Это сплачивало», — поясняет в беседе с корреспондентом профессор.

Фото из личного архива Махырой Касымовны

После войны Махырой вернулась в Казахстан в 1949 году, обосновалась в Торгайском районе с супругом, которого встретила во время трудовой службы.

Женщины — героини полей

Тысячи женщин остались в тылу, обеспечивая фронт продовольствием. Алия Ержанова из Костанайской области работала в полях, выращивая хлеб. Ее вклад в Победу был не менее значим, чем подвиг солдата на передовой.

Уникальное интервью удалось записать с Гайникамал Таткеновой. Она родилась в 1926 году, стала одной из первых казахских девушек, освоивших трактор.

— Как поделилась уже воспоминаниями героиня: «Мы работали босиком, без кабины и защиты. С утра до вечера пахали, вечером вязали, ухаживали за скотом. Девичьих радостей у нас не было», — говорит собеседник.

После войны она воспитала 11 детей, имеет 16 внуков, 23 правнука и трех праправнуков. За свой труд и стойкость награждена орденом «Материнская слава» III степени, медалями «Ветеран труда» и «75 лет Победы».

Сохраняя память

В рамках проектной работы по дисциплине «Устная история» магистранты программы «История» собрали более 80 воспоминаний женщин-ветеранов и провели более 100 интервью с тружениками тыла. Проект получил название: «Женщины-ветераны и труженицы тыла Костанайской области: историческая память о войне».

Сегодня в Казахстане сохраняется память о женщинах войны — через выставки, мероприятия, школьные уроки, публикации. Их подвиг остается примером мужества, стойкости и любви к Родине.

Фото: Костанайский областной историко-краеведческий музей

Фото: Костанайский областной историко-краеведческий музей

— К слову, большую помощь при создании этого проекта оказала действующая на тот момент заместитель председателя совета ветеранов Раушан Байсарина. Помимо списков и архивных данных, она предоставила нам возможность записать наших героев лично, со многими договаривала сама, — рассказала профессор.

Подвиг женщин Костанайской области — это не только часть истории, это важное напоминание о цене Победы.

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