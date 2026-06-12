История спасения: донор костного мозга встретился с семилетним мальчиком в Алматы

Донор костного мозга из Дагестана впервые встретился в Алматы с 7-летним мальчиком, которому три года назад подарил шанс на жизнь. Это первая международная встреча донора костного мозга и реципиента, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

Ребенку было всего 3,5 года, когда ему поставили диагноз «Апластическая

анемия» — тяжелое заболевание крови, при котором костный мозг перестает вырабатывать жизненно важные клетки. Единственным шансом на спасение стала трансплантация костного мозга.



В апреле 2023 года в Научном центре педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения пациенту была проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Совместимый донор был найден в регистре РФ, и именно это решение позволило сохранить жизнь ребенку и дать ему возможность расти и развиваться.

— Маленькому пациенту при поступлении врачи поставили окончательный клинический диагноз: «Приобретенная апластическая анемия. Сверхтяжелая форма», проведено HLA типирование реципиента и сиблинга. К сожалению, совместимый родственный донор не нашелся, в связи с чем, был начат процесс поиска неродственного донора, который был найден в России. Затем была проведена аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, и вот уже прошло 3 года, ребенок себя чувствует удовлетворительно, — сказал заведующий отделением ТГСК Ергали Сарсекбаев.

Особую символичность этой истории придает то, что и донор, и реципиент имеют дагестанское происхождение, хотя живут в разных странах. Сегодня мальчику семь лет. Он ходит в школу, закончил первый класс, играет, мечтает и живет полноценной жизнью.

На встрече Ахмет и Абдулла по-мужски сдержанно пожали друг другу руки, а потом крепко обнялись. Мама Абдуллы была более эмоциональна и не смогла сдержать слёз.

«Спасибо тебе, Ахмет! Спасибо! — сказал семилетний Абдулла Яхяров, обнимая своего спасителя — генетического близнеца.

— Настоящие герои — это все врачи, благодаря которым эта встреча состоялась — в Дагестане и у вас в Казахстане. Я всего лишь проводник — Всевышний выбрал меня для того, чтобы я помог этому ребенку, — скромно сказал герой из Дагестана 30-летний Ахмет Абдуллаев.

Руководитель республиканского центра детской онкологии и гематологии НЦПДХ Гульнара Абдилова отметила, что из года в год наращиваются темпы трансплантаций: в 2025 году в центре детской онкологии и гематологии получили лечение более 2500 детей, проведено 58 трансплантаций, из них: 18 аутологичных, 8 гаплоидентичных, 31 аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, в том числе 12 трансплантаций от неродственных доноров.

Встреча направлена на привлечение внимания к донорству костного мозга и развитию Национального регистра доноров, который дает пациентам шанс на жизнь даже в самых тяжелых случаях, отметили в ведомстве.