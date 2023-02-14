История самого разрушительного землетрясения ХХ века в Турции: Измит и невыученные уроки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, превысило 31 тысячу человек. Общее количество погибших двух стран – Турции и Сирии - перевалило за 33 тысячи. Поисково-спасательные работы ведутся уже неделю. Однако надежд на то, что людей найдут живыми, остается все меньше. И число жертв, по всей вероятности, еще будет расти. Эта трагедия стала самой масштабной со времен последнего крупного землетрясения, которое произошло на севере Турции в 1999 году. Тогда погибло более 17 тысяч человек. О причинах и последствиях самых разрушительных землетрясений в Турции, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Высокий потенциал катастроф

Турция находится в одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Страна расположена на стыке Африканской и Евразийской тектонических плит, что и обусловливает частую сейсмическую активность. Через территорию страны проходят несколько активных линий разломов, что также способствует высокому риску землетрясений.

Поскольку тектонические плиты не могут двигаться плавно, они часто «застревают». Высвобождение движения плит вдоль линий разломов и делают землетрясения еще сильнее. Поэтому землетрясения — обычное явление в Турции.

Фото: US Navy/Getty Images

Согласно отчету ООН, до 1999 года в стране произошло более 112 землетрясений, в результате которых погибло более 81 000 человек.

В 1999 году в стране произошло землетрясение, которое было зарегистрировано, как самое разрушительное в истории этой страны. Произошла трагедия в городе Измите. Тогда стихийное бедствие унесло жизни более 17 тысяч человек.

Общенациональная трагедия

Измит — город в Турции, расположенный в районе Мраморного моря, примерно в 90 км к юго-востоку от Стамбула, является одним из крупнейших городов региона. Тогда и сейчас он является важным промышленным центром с несколькими крупными нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами.

Землетрясение близ города Измит началось ранним утром в 3:01 по местному времени 17 августа 1999 года. Очаг землетрясения располагался на глубине 17 км, а магнитуда составила 7,6 по шкале Рихтера. За 45 секунд после главного толчка в этом месте произошло 150 афтершоков.

Фото: wikipedia.org

На момент землетрясения в Измите проживало более 300 000 человек. В результате крупномасштабного бедствия только по официальным данным погибло более 17 тысяч человек и более 50 тысяч получили ранения.

Измитское землетрясение, также известное как землетрясение Коджаэли, стало настоящим стихийным бедствием. Причиной столь сильного землетрясения стала линия разлома Северной Анатолии в северном регионе Дюздже.

Северо-Анатолийский разлом является крупной геологической линией разлома, проходящей через Турцию. К слову, этот разлом был источником нескольких крупных землетрясений в истории страны. А Измитское землетрясение стало одним из самых разрушительных, произошедших вдоль этой линии разлома за последнее годы.

По данным Управления ООН по снижению риска бедствий, площадь, пострадавшая от измитского землетрясения, достигла 31 250 кв. км.

Фото: wikipedia.org

Трагедия в Измите отбросила экономику Турции на много лет назад

Землетрясение близ Измита нанесло значительный ущерб зданиям, дорогам и инфраструктуре, а некоторые районы были полностью разрушены.

Согласно оценкам экспертов, около 120 000 зданий не подлежали восстановлению, 50 000 имели сильные повреждения, около 2000 зданий осело. В городе были практически уничтожены линии электропередачи и связи, серьезно пострадали линии водоснабжения.

Сотни тысяч людей остались без крова. Сильнейшее землетрясение в Измите причинило серьезный ущерб всей экономике Турции.

Измит являлся центром крупных отраслей промышленности страны, в том числе нефтеперерабатывающей и нефтехимической. В результате землетрясения в городе было разрушено несколько заводов. А на самом крупном нефтеперерабатывающем заводе страны - Tupras, вспыхнул пожар. Потребовалось несколько дней для его ликвидации. Но ущерб заводу был нанесен колоссальный.

Фото: wikipedia.org

«Ни один нефтеперерабатывающий завод в мире не пострадал так сильно после землетрясения 1964 года в Японии», — говорится в исследовании 2001 года, опубликованному Управлением ООН по снижению риска бедствий ООН.

К слову, нефтеперерабатывающий завод Tupras стоимостью $2,5 млрд – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции и один из самых крупных в Европе. Он перерабатывает сырую нефть в ряд продуктов, включая бензин, дизельное топливо, реактивное топливо и другие продукты нефтехимии. Компания также управляет сетью розничных автозаправочных станций по всей Турции.

В целом, измитское землетрясение затронуло девять провинций страны, которые, согласно исследованию, составляли 45% всей промышленности и почти одну треть валового внутреннего продукта Турции. Кроме того, в регионе на тот момент проживало 23% населения страны.

Такой удар по промышленной отрасли страны пришелся на тот момент, когда Турция столкнулась с экономическим спадом, значительным оттоком капитала и рецессией.

Фото: gazeteduvar.com.tr

«Дело в том, что в период с 1995 по 1998 год турецкая экономика росла. ВВП в среднем составлял 7,5% в 1997 году и достиг пика в 8,7% в первом квартале 1998 года. Потребительские цены, которые были стабильными на уровне около 75% в 1987 году, выросли примерно на 100% в начале 1998 года», — говорится в исследовании ООН.

Однако после этого в стране наступил экономический спад. По данным Всемирного банка, землетрясение в Измите нанесло ущерб экономике Турции на сумму около $5 млрд долларов, что составляло на тот момент почти 2,5% ВВП страны.

Помимо прямых последствий, властям страны пришлось столкнуться с огромными косвенными социальными и экономическими последствиями, такими как дефицит производства товаров и услуг и затраты, которые страна должна была обеспечить, пока мощности на ее объектах восстанавливались.

По оценкам экспертов, общий ущерб землетрясения был оценен в $25 млрд. Позже цифра была скорректирована еще на $7 млрд в сторону увеличения.

После землетрясения были предприняты меры по оказанию помощи пострадавшему населению. В разрушенные районы были направлены экстренные службы, в том числе медицинский персонал и спасательные бригады, а для оставшихся без крова созданы временные убежища.

Фото: wikipedia.org

Правительство Турции также предприняло масштабные усилия по восстановлению при содействии международных организаций и зарубежных стран. К слову, Казахстан также принял участие в спасательной операции в 1999 году. Подробнее о казахстанской спасательной операции в Измите в 1999 году можно прочитать здесь.

Извлеченные, но не выученные уроки

Как отмечалось выше, в целом Турецкая Республика расположена в регионе, где часто происходят землетрясения. Тем не менее, исследования и эксперты говорят, что сильных последствий можно избежать, приняв соответствующие меры.

Ранее в стране ужесточались строительные нормы и правила - в 2004 году правительство приняло закон, согласно которому все новое строительство должно соответствовать современным стандартам сейсмостойкости, а позже Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже сделал «прочное» строительство политическим приоритетом. Случилось это в том числе и после землетрясения на побережье Эгейского моря в 2020 году, в результате которого погибли 114 человек. Однако, по мнению экспертов, «строительный» закон до сих пор не соблюдается в стране должным образом.

Фото: Serdar Timur, wikipedia.org

Ведь в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции в районе Кахраманмараш - Пазарджик погибло уже более 31 тысячи человек. А в 10 городах страны, пострадавших от стихийного бедствия, разрушено сразу 170 тысяч зданий.

Судя по заключениям экспертов, строительство зданий района, подверженного сильным землетрясениям, где и произошли последние трагические события, было «неадекватным», а качество сооружений чрезвычайно уязвимо для землетрясений.

Министр юстиции Турецкой Республики Бекир Боздаг заявил, что все ответственные лица, чья халатность могла привести к обрушению зданий в Турции, понесут наказание. По последним данным, власти страны выдали ордера на арест 113 человек из-за обрушения зданий во время землетрясений.

Фото: aa.com.tr

В частности, 10 февраля 2023 года произошло задержание главного архитектора жилого комплекса, который обрушился полностью в Хатае Мехмета Яшара Джошкуна в аэропорту при попытке побега из стран.

Также в турецкой провинции Мерсин задержан подрядчик шести разрушенных землетрясением домов в районе Бесни провинции Адыяман. Под завалами домов, построенных Шюкрю Ишитменом, по предварительной информации, погибли 123 человека.

Властям Турции еще предстоит изучить причины и оценить последствия катастрофического землетрясения. По данным Bloomberg, ущерб от землетрясений для экономики Турции может составить около $84 млрд или около 10% ВВП. И от такого потрясения стране придётся приходить в себя в моральном и экономическом плане несколько лет.

Главное фото: Sergei Chirikov / AFP