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    10:45, 31 Январь 2021 | GMT +6

    История показала неэффективность и слабость мелких хозяйств - Бердибек Сапарбаев

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ауле Караой состоялся отчет акима Каратауского сельского округа Таласского района Асхата Малташова, державшего ответ не только перед населением, но и главой региона Бердибеком Сапарбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима области, село Караой входит в состав Каратауского сельского округа вместе с административным центром селом Есейхан. После первого приезда главы региона в селе провели капитальный ремонт местного клуба, заработала сотовая связь. Клуб посещают многие караойцы, по их просьбам здесь еще откроют детские кружки.

    В рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» в селе Караой построены детская игровая и футбольная площадки. Но главное – реконструирован участок дороги от села до трассы областного значения Жанатас – Каратау - Тараз протяженностью 8,3 километра.

    Всего в двух населенных пунктах Каратауского сельского округа проживают 1,2 тысячи человек, и в каждом селе есть новая школа. Действуют врачебная амбулатория, медицинский и ветеринарные пункты, отделение почты и библиотеки. Зарегистрировано 75 крестьянских хозяйств.

    Территория округа включает 75 тысяч гектаров земель, 2,3 тысячи из которых отведены под посевы озимой пшеницы и ярового ячменя. В хозяйствах крестьян 1,1 тысячи голов КРС, 686 лошадей и более 22,2 тысячи овец. В рамках программы «Ақ бұлақ» реализован проект строительства централизованного водоснабжения села Есейхан стоимостью 540,8 миллиона тенге. Бюджет округа в размере 74,4 миллиона тенге освоен полностью.

    Как отмечает ведомство, местные жители живут здесь дружно и спокойно, за прошлый год не совершено ни одного преступления. В рамках проекта «Асарлатып үй салу» сельчане строят трёхквартирный дом для нуждающихся семей, который сдадут к Наурыз мейрамы. За счет местных спонсоров оказана помощь 78 семьям.

    В ходе обсуждения доклада Асхата Малташова местные жители подняли вопрос очистки плотины и русла протекающей через Караой реки Карашат. Кроме того, жители очень нуждаются в постройке пешеходного моста через водоем. Еще одно большое упущение в селе - отсутствие машин скорой помощи. Главный врач ЦРБ Имам Мырзаев обещал оказать помощь и решить данную проблему. Сельчане также просят капитально отремонтировать дом культуры в Есейхане.

    «С ремонтом плотины поможем, запасы влаги для полива культур должны быть, - отметил глава региона. - Главная наша задача в водном вопросе – максимально снизить зависимость от соседей, активно внедрять влагосберегающие технологии. Разрабатывается водный баланс области, предусмотрено создание малых водохранилищ, интенсивно работают мехотряды по очистке каналов. Нам нужно научиться собирать и бережно расходовать воду».

    Проблема раздробленности крестьянских хозяйств остается актуальной. 30-летняя история показала неэффективность и слабость мелких хозяйств, ведь, как считает аким области, только объединив усилия, можно добиться значительных успехов. «По большому счету, в каждом районе должно быть не более двух - трех крупных агроформирований», - отметил Бердибек Сапарбаев.


    Теги:
    Сельское хозяйство Жамбылская область Акимат
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