История одной даты: легендарные личности о событиях на заре Независимости

16 Декабря 2022, 10:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Независимость - священное понятие для казахстанцев, особенно тех, кто стоял у истоков, прошел через все трудности на пути к свободе. Известные личности, народные артисты, спортсмены поделились с корреспондентом МИА «Казинформ» воспоминаниями о том, как они встречали этот долгожданный день.

Создание Казахстанской федерации профессионального бокса

Боксер и общественный деятель, серебряный призер Олимпийских Игр 1980 года Серик Конакбаев отметил, что Независимость - это главный праздник нашей страны, день, к которому стремилось не одно поколение предков, ведь для каждого народа свобода превыше всего.

«На заре Независимости мы создали Казахстанскую федерацию профессионального бокса и впоследствии многие вечера «кожаной перчатки» были приурочены к этой дате. Например, самое первое мероприятие федерации было организовано в Алматы 4 декабря 1993 года. Как гласит народная мудрость: «Тойдың болғанынан боладысы қызық» (интересен не сам праздник, а подготовка к нему). Это событие запомнилось тем, что тогда мы только создавали федерацию и для постсоветского пространства профессиональный бокс был новой и не совсем понятной индустрией. Вход в мировую индустрию профибокса, организационные вопросы по становлению федерации и проведение первого боя в Казахстане - все делалось параллельно, учились на ходу. Естественно после такого пусть и сложного, но захватывающего процесса подготовки, сам вечер бокса проходил на одном дыхании. Присутствие высшего руководства страны и огромное количество благодарных зрителей вселило уверенность в наших спортсменов в их возможность покорения мировых вершин профессионального бокса», - поделился Серик Конакбаев.

Спортсмен отметил, что в последующие годы организовывалось множество поединков, например, Вадима Присяжнюка в 1995 году, Марата Сихимбаева в 1996, Серика Ешмагамбетова в 2002 и, наконец, самый титулованный наш боксер Геннадий Головкин проводил защиту титула в Астане в 2010 году.

«У меня часто спрашивают: почему многие соревнования проводятся в преддверии национального праздника? Согласитесь, День Независимости – великая дата. Когда именно наши спортсмены одерживают победу в этот день, это дает мощный импульс дополнительному единению нации, весь народ в едином порыве радуется и гордится их достижениями. За рубежом на официальном уровне только в двух случаях поднимается наш флаг и звучит наш гимн: во время визита Главы государства и когда казахстанские спортсмены стоят на пьедестале. Наши атлеты чувствуют эту ответственность и прилагают все усилия для победы. Уверен, что впереди еще много спортивных успехов», - отметил он.

Серик Конакбаев также поздравил казахстанцев с Днем Независимости и пожелал доброго здравия, неутомимой воли к победе во всех сферах жизни, чтобы наш небесно-голубой стяг гордо развевался над просторами Великой степи.

«К старому возврата больше нет»

Советская, казахская оперная певица, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова поделилась воспоминаниями о том, как столицу перенесли из Алматы в Акмолу.

«Теперь возврата к старому нет. Мы будем идти только вперед. Когда меняли столицу, как-то не придавали значение. Все привыкли, что Алматы - цветущий город, его воспевали поэты, композиторы. Кто приезжал, долго не мог забыть, какой же это прекрасный город. Людям хотелось снова и снова приезжать в Алматы. Очень давно знакома с Акмолой: целину осваивали, собирали урожай. От начала уборки до самого завершения ездили по колхозам, выступали с концертами. Конечно же, потом я поняла, что у нас большая страна, а столица должна располагаться в центре республики. Мы уже привыкли к нашей столице - к Астане. Я лично формировалась в советское время. Было очень тяжело. В период репрессий в 1937 году я лишилась детства. Вторая Мировая война тоже отняла у нас детство. После войны получила образование, стала известной певицей, получила высокие звания. А теперь мы живем в своей независимой стране. Все, что мы делаем, делаем для себя, для своей Родины», - поделилась Бибигуль Тулегенова.

Казахская оперная певица сейчас уже не поет на сцене, однако дает возможность покорить подмостки молодым артистам. Каждые два года в стране проводится Международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой. К слову, родилась Бибигуль Ахметовна тоже 16 декабря.

«Я теперь уже пенсионерка. В День Независимости у меня двойной праздник. Я очень счастлива, что увидела эту жизнь после всех перипетий, что мы пережили, и очень благодарна нашему государству. Я получила орден «Отан» на 70-летие. На 90-летие мне вручили орден «Барыс» I степени. Сейчас не сижу без дела. Каждые два года мы проводим международный конкурс. Этот конкурс дает старт нашим молодым начинающим певцам. География у нас обширная, начиная от Китая, Монголии, Южной Кореи до Италии. Я очень рада, что в этом конкурсе участвуют наша казахстанская молодежь. Для меня все конкурсанты одинаковые. Это начинающие певцы. У нас нет такого, чтобы только своим мы давали места. Я горжусь тем, что лауреатами становятся певцы из Италии, Болгарии, Южной Кореи, Китая», - отметила Бибигуль Тулегенова.

Бибигуль Ахметовна не перестает вносить лепту в развитие культуры независимого Казахстана.

«В год проведения ЭКСПО мы выпустили антологию «Легенды казахской оперы ХХ века». Получился прекрасный альманах. На 90-летие выпустили сборник обо мне. Если государство поможет, выпустим антологию о казахстанских композиторах. Мы уже работаем над этим. В следующем году планируем провести XII Международный конкурс Бибигуль Тулегеновой. Уже не выступаю на концертах. С 22 до 90 лет пела на сцене. Мы передали эстафету молодым. Они даже больше нас знают, наука, образование идут вперед. В то же время, хочется пожелать, чтобы они больше читали», - обратилась к молодежи Бибигуль Тулегенова.

Не просто праздник, а большая ответственность!

К сожалению, народного писателя Казахстана, общественного и политического деятеля Абиша Кекильбаева уже нет в живых. В разные годы Абиш Кекильбаевич занимал посты главного редактора республиканской газеты «Егемен Қазақстан», Государственного секретаря РК, был депутатом Мажилиса, Сената Парламента РК. Воспоминаниями о дедушке и о том, как отмечал священную дату Абиш Кекильбаев, поделился его внук Абул Кекильбаев.

«Мой дедушка всегда говорил: «Независимость - это не просто праздник, это большая ответственность. Поэтому каждый год он тщательно готовился к празднованию. За неделю до Дня Независимости он писал доклад, готовил свою речь. К каждому выступлению ата подходил с большой ответственностью. Именно это больше всего запомнилось мне», - рассказал он.

«Многие его выступления охватывали сложные и значимые для общества темы: положение языка, земельные вопросы. Он собирал редкие книги, интересные рукописи. Для него Независимость была священным понятием, они же буквально вымолили свободу. С одной стороны интеллигенция была рада тому, что страна обрела Независимость. С другой стороны, они считали, что перед подрастающим поколением стоит особая задача - сохранить ее. Наши предшественники пережили сложные времена, достойно прошли через все испытания. 16 декабря ата принимал участие в разных государственных, общественных мероприятиях. С самого утра его приглашали на встречи, постоянно поступали поздравления. Однако с выходом на пенсию в связи со здоровьем посещал только значимые мероприятия, на некоторых событиях не мог присутствовать. Абиш ата постоянно твердил, что перед нами стоит большая ответственность - сохранить эту Независимость», - поделился Абул Кекильбаев.

Ее репертуар посвящен теме патриотизма

Советская и казахстанская эстрадная певица, Қазақстанның Еңбек Ері, Народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева отметила, что весь ее репертуар посвящен патриотизму.

«Сколько себя помню как певица, весь мой репертуар был посвящен патриотизму, Родине, Казахстану, миру, дружбе. В какие бы города я не приезжала, к этой дате люди относятся очень серьезно, обязательно проходят концерты, патриотические, конечно. И в этом году 15 декабря в честь Дня Независимости дали сольный концерт. Это новая программа, которая называется «Я верю». Я верю в наше будущее, процветание, в нашу мирную жизнь. Я очень счастлива, что в такие дни обязательно стою перед своим зрителем и пою для них, воспеваю наш Казахстан, нашу Родину, Независимость», - поделилась Роза Рымбаева.

Спортивные челленджи в День Независимости

Мировой рекордсмен по силовому экстриму из Казахстана Сергей Цырульников каждый год в День Независимости проводит патриотические беседы, спортивные мероприятия.

«Однажды в День Независимости устроили забег, с утра пробежали кросс по Набережной возле Центрального парка. Каждый год День Независимости запоминается спортивными мероприятиями, соревнованиями. Вместе с ребятами отмечаем эту значимую для страны дату. К 16 декабря проводим много челленджей. С Ассамблеей народа Казахстана провели спортивный челлендж, посвященный празднику. С ребятами из движения патриотов «Жас сарбаз» устраиваем патриотические беседы. Обычно в этот день посещаю государственные мероприятия или встречаюсь с молодежью», - поделился Сергей Цырульников.

Учитесь любить Родину

Советский и казахский эстрадный певец, заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдоллаулы старается отметить эту дату в семейном кругу.

«Молодежь на площади заявила о том, о чем умалчивали или не осмеливались сказать другие. Из-за этого им пришлось несладко. Надеюсь, что в будущем не повторится такое событие. Мы строим новый Казахстан. Хочется, чтобы все действительно было по-другому, а будущее молодежи было светлым. Возглавляю Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова. Мы объясняем молодежи значимость этой даты, вспоминаем тех, кто подарил нам Независимость. Мы должны сохранить ее. Пусть наши границы будут надежными. Мы также вносим лепту в то, чтобы наша молодежь была патриотичной», - добавил Женис Сейдоллаулы.