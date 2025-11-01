История о возможном рабстве девушек в Шымкенте: что известно

Согласно опубликованным данным в кыргызском издании 24.kg в марте 2024 года гражданка К.К. увезла девушек, 16 и 18 лет, в Шымкент, пообещав предоставить работу и позаботиться о них. Однако позднее они сообщили матери, что подвергались избиениям и были вынуждены работать на рынке и складе, перенося тяжелые мешки. По их словам, к ним относились как к рабыням.

Мать также заявила, что работодатели отобрали у дочерей документы, лишив их возможности приехать в Кыргызстан. Сообщается, что после судебного разбирательства, связанного с нарушением миграционного законодательства, девушки были возвращены на родину и переданы матери.

В то же время в полиции Шымкента сообщили, что обращений по данному инциденту не было.

— По запросу сообщаем, что в полицию обращений по указанному факту не поступало. Проводится проверка поступившей информации. Уточняются обстоятельства, в том числе через взаимодействие с компетентными органами Кыргызской Республики. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам проверки, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области продолжается судебное разбирательство по делу о возможном истязании двух несовершеннолетних братьев. Дело возбудили после того, как приемные дети записали видео с просьбой о помощи, обвинив отчима в жестоком обращении и систематических избиениях.