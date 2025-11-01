РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:00, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    История о возможном рабстве девушек в Шымкенте: что известно

    В социальных сетях распространилась информация о том, что двух сестер из Кыргызстана якобы насильно удерживали на территории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pixabay

    Согласно опубликованным данным в кыргызском издании 24.kg в марте 2024 года гражданка К.К. увезла девушек, 16 и 18 лет, в Шымкент, пообещав предоставить работу и позаботиться о них. Однако позднее они сообщили матери, что подвергались избиениям и были вынуждены работать на рынке и складе, перенося тяжелые мешки. По их словам, к ним относились как к рабыням.

    Мать также заявила, что работодатели отобрали у дочерей документы, лишив их возможности приехать в Кыргызстан. Сообщается, что после судебного разбирательства, связанного с нарушением миграционного законодательства, девушки были возвращены на родину и переданы матери.

    В то же время в полиции Шымкента сообщили, что обращений по данному инциденту не было.

    — По запросу сообщаем, что в полицию обращений по указанному факту не поступало. Проводится проверка поступившей информации. Уточняются обстоятельства, в том числе через взаимодействие с компетентными органами Кыргызской Республики. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам проверки, — сообщили в ДП Шымкента.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области продолжается судебное разбирательство по делу о возможном истязании двух несовершеннолетних братьев. Дело возбудили после того, как приемные дети записали видео с просьбой о помощи, обвинив отчима в жестоком обращении и систематических избиениях.

    Теги:
    Полиция Трудовое рабство Шымкент Иностранцы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
