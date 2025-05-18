160 памятников находятся под охраной государства в Алматы

Как сообщили в ведомстве, все объекты включены в Государственный список памятников истории и культуры.

Из общего числа 160 памятников — 64 расположены на частной территории.

— Содержание памятников осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Из 160 памятников четыре памятника требуют проведения научно-реставрационных работ. Однако в этом году на эти цели бюджетные средства не выделялись, — говорится в ответе управления культуры.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Дом купца Филиппова

Одно из старейших зданий города — дом купца Филиппова. Он был построен в 1901 году. После революции здание было взято под государственную охрану.

В мае 1919 года в этом доме прошел первый слет акынов Жетысу с участием Жамбыла Жабаева и других известных певцов и композиторов.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Во времена Советского Союза в здании размещалось областное управление по делам национальностей. После обретения Независимости в этом доме располагался культурно-просветительский центр посольства Турции.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

В настоящее время в здании располагается Научно-исследовательский и проектный филиал РГП «Казреставрация».

— В связи с тем, что бывший дом купца Филиппова будет переведен в список памятников республиканского значения, начата работа по его исключению из перечня объектов местного значения, — добавили в управлении культуры.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Магазин тканей »Қызыл таң»

Рядом с Зеленым базаром, на улице Шокана Уалиханова, находится хорошо знакомый многим алматинцам магазин «Қызыл таң» (Красная заря).

Это здание с необычной архитектурой было построено более 100 лет назад. Один из богатейших купцов того времени — Исхак Габдулалиев — за собственные средства построил в Верном главный торговый дом.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Здание было основано в 1912 году. Его история окутана легендами, так как имя автора проекта неизвестно. Однако, согласно историческим данным, предполагается, что архитектором мог быть один из известных зодчих того времени — либо Поль Гурдэ, либо Андрей Зенков.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Здание признано памятником истории и культуры республиканского значения и неоднократно ремонтировалось.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Дом, в котором жил Ахмет Байтурсынов

Музей, расположенный в доме, где жил Ахмет Байтурсынов, был построен в начале XX века и внесен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Общая площадь здания — 160 квадратных метров.

Фото: yandex.kz

Музей был создан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В нем хранится около 500 экспонатов, рассказывающих о жизни и творчестве А. Байтурсынова.

К 150-летию со дня рождения Байтурсынова в 2022 году здание музея было капитально отреставрировано.

Фото: yandex.kz

Кроме того, Глава государства открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы.

Ахмет Байтұрсынов ескерткішінің ашылуы. Фото: Ақорда

Спортивный комплекс «Медеу»

Одним из знаковых объектов Алматы является спортивный комплекс «Медеу». Он расположен в 18 километрах от города, в Малом Алматинском ущелье, на высоте 1691 метр над уровнем моря.

Площадь комплекса составляет 10 500 квадратных метров, и он вмещает 10 500 зрителей. На ледовой арене «Медеу» было установлено более 120 мировых спортивных рекордов.

Название «Медеу» было дано в честь общественного деятеля конца XIX века Медеу Пусырманова, который занимался переводом казахского народа на оседлый образ жизни и открыл пансионат для казахских детей.

Фото: Kazinform

Окрестности «Медеу» занимают более 21 тысячи гектаров леса и рощ. Здесь растут березы, тополя, сосны, ели, боярышник и рябина. Помимо ледовой арены, в этом районе находятся Высокогорная станция изучения космических лучей, Большое Алматинское озеро, водопад Верхний Горельник, селезащитные плотины, тропа Терренкур и лестница с более чем 800 ступенями.

Как сообщили в акимате города, в этом году «Медеу» будет закрыт на реконструкцию на несколько лет. Работы планируется произвести в период с 2025 по 2027 годы.

В связи с этим власти города планируют увеличить числа уличных катков в зимний сезон, чтобы обеспечить доступность массовых катаний для горожан.

Кроме того, в Алматы находятся 12 археологических памятников и курганов, связанных с историей древних кочевников.

Фото: Kazinform

Они расположены по следующим адресам:

проспект Рыскулова, 51а — перекресток с улицей Лобачевского, на территории АО «Алматыгорсвет»;

улица Рахманинова, 83 — угол улицы Карасай батыра;

улица Карасай батыра, 230 — угол улицы Аносова;

к югу от Ботанического сада, в 600 метрах от оранжереи и 200 метрах юго-западнее, справа от центральной аллеи;

в 1,2 километра восточнее ТЭЦ-2, справа от дороги к кладбищу «Батыс», в степной зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что три памятника культуры и истории Кызылорды могут войти в список ЮНЕСКО.