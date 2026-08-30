История длиной в 13 лет: как казахстанский педиатр встретила бывшую пациентку

13 лет назад казахстанский педиатр Мира Ажахметова помогла вылечить от тяжелой пневмонии новорожденную девочку из Таджикистана. Спустя годы врач вновь встретила свою пациентку — уже в Душанбе, куда приехала в рамках Дней казахстанской медицины, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Иногда врачу достаточно одной встречи с пациентом, чтобы спустя много лет она получила неожиданное продолжение. Такая история произошла с казахстанским педиатром и пульмонологом Мирой Ажахметовой во время поездки в Таджикистан.

В Душанбе, куда профессор с 30-летним стажем приехала в рамках Дней казахстанской медицины, она встретила Адибу — девочку, которую 13 лет назад лечила от тяжелой пневмонии в Алматы.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Тогда к врачу обратился отец новорожденной. Гражданин Таджикистана в тот момент находился в Казахстане, а его маленькая дочь серьезно заболела.

— Его маленькая дочь тяжело болела, у нее была пневмония. Вернуться домой за медицинской помощью он не мог, а госпитализировать ребенка в Казахстане не имел возможности. Я помогла прикрепить девочку к поликлинике, и мы начали лечение. Вскоре семья вернулась в Таджикистан, девочка уже выздоровела к тому времени, — вспоминает Мира Ажахметова.

После этого врач и ее маленькая пациентка расстались на долгие 13 лет.

Новая встреча стала возможной во время поездки казахстанских специалистов в Душанбе. Организовать ее помогли главный врач Городского центра здоровья № 15 Гайратзода Тохир Гайрат и главный педиатр Таджикистана Лола Фахриддиновна.

Фото: Министерство здравоохранения РК

На встречу пришла не только Адиба, но и ее брат Нурсултан. По словам врача, девочка узнала ее сразу.

— Встреча получилась очень трогательной. Адиба сразу узнала меня. Нурсултан — не сразу. Тогда он был совсем маленьким. Девочка посмотрела на меня и сказала: «Я хочу быть врачом, как вы». В этот момент я снова поняла ценность нашей профессии и почему мы ее выбираем, — рассказала педиатр.

Сегодня Адиба и Нурсултан ходят в школу, изучают английский язык и строят планы на будущее. А девочка, которую 13 лет назад казахстанский врач лечила от тяжелой пневмонии, теперь сама мечтает связать свою жизнь с медициной.

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