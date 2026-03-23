История баурсаков: символ гостеприимства и единства

Баурсаки — это небольшие кусочки дрожжевого теста, обжаренные в масле. Их подают к каждому дастархану, поскольку они одинаково хорошо сочетаются и с основными блюдами, и с чаем или сладостями.



Точное время появления баурсаков неизвестно, но их история тесно связана с кочевым образом жизни тюркских народов. В степи ценили еду, которую можно быстро приготовить, взять с собой в дорогу и долго хранить. Баурсаки полностью отвечали этим требованиям.



К хлебу у казахов всегда относились с особым уважением. Поэтому угощение баурсаками считалось знаком особого расположения к гостю. Традиция делиться едой и принимать путников с почетом сохраняется в казахской культуре до сих пор.



Само название блюда связано с идеей родства и единства. Оно перекликается со словами «бауыр», «бауырлас», «бауырласу», которые обозначают брат, братство и родниться.



Со временем баурсаки приобрели более глубокий символический смысл. В тюркской традиции они стали ассоциироваться с достатком, благополучием, щедростью и теплым приемом. Сегодня их подают и на праздниках, и едят дома в повседневной жизни.

Способ приготовления баурсаков и их разновидности



Раньше баурсаки жарили на животном жире, чаще всего на бараньем. Это придавало им характерный вкус — снаружи образовывалась тонкая корочка, а внутри тесто оставалось мягким. Сейчас их обычно готовят на растительном масле, иногда добавляя животный жир, чтобы сохранить традиционный вкус. Благодаря тому, что тесто впитывает масло, баурсаки долго не портятся, что очень удобно для кочевой жизни.



Форма баурсаков может отличаться в зависимости от региона и семейных традиций: их делают круглыми, треугольными, квадратными, овальными или в форме ромба.



Тесто тоже бывает разным. Баурсаки готовят из пресного, дрожжевого или творожного теста. Есть и вариант приготовления на кислом молоке с добавлением яиц.



Кочевой образ жизни сформировал и отдельные виды блюда. Например, «жол баурсак» готовили в дорогу: тесто раскатывали в жгуты, отщипывали кусочки руками и сразу опускали в кипящее масло. «Ши баурсак» — сладкая разновидность блюда. Его делают в виде тонких полосок, иногда поливают медом или добавляют сахар.



С чем едят бауырсаки



Баурсаки едят по-разному. Они подходят для перекуса в течение дня. Также их подают к основным блюдам, едят с мясом, либо поливают соусом. С чаем их могут подавать без добавок, посыпать сахарной пудрой или макать в мед и варенье. Поскольку чай в Казахстане принято пить после еды, баурсаки также могут считаться одним из десертов традиционной кухни.



Ранее сообщалось, что по итогам первых двух месяцев 2026 года в Казахстане увеличилось производство кумыса.