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    10:56, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Историческое значение Съезда религиозных лидеров возрастает в сложный период - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что VII Съезд религиозных лидеров проложит путь к новым идеям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этот сложный период историческое значение съезда возрастает еще больше. Общие задачи для всех нас - привить согласие между народами и создать справедливое общество в постпандемическом мире. В этой связи очень важно вести открытый диалог. Уверен, что VII Съезд религиозных лидеров проложит путь к новым идеям и будет вести нас к высоким ценностям», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам съезда.

    Сегодня в столичном Дворце Независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров, отметив, что для Казахстана - это высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира в столице и вести диалог.





    Теги:
    Общество Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий Главная Президент
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