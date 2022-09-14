Историческое значение Съезда религиозных лидеров возрастает в сложный период - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что VII Съезд религиозных лидеров проложит путь к новым идеям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот сложный период историческое значение съезда возрастает еще больше. Общие задачи для всех нас - привить согласие между народами и создать справедливое общество в постпандемическом мире. В этой связи очень важно вести открытый диалог. Уверен, что VII Съезд религиозных лидеров проложит путь к новым идеям и будет вести нас к высоким ценностям», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам съезда.

Сегодня в столичном Дворце Независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров, отметив, что для Казахстана - это высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира в столице и вести диалог.







