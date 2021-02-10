Историческое здание продают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске владельцы зданий выставляют их на продажу. Цены варьируют от несколько миллионов до миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно мы рассказывали о том, что из-за убытков владелец здания автовокзала выставил его на продажу за 400 млн тенге. Объявление до сих пор актуально.

Помимо вокзала в Петропавловске продается немало интересных объектов. Например, на популярных сайтах появилось объявление о продаже двухэтажного здания в центре города, знаменательное тем, что является памятником истории и культуры области. Соответствующую информацию можно найти на сайте управления культуры, развития языков и архивного дела.

Здание постройки начала 20-го века принадлежало подрядчику Г.И.Пирогову. Он сдавал его в аренду городской управе под училище. В народе высшее начальное женское училище так и называли – «Пироговское». В этом здании размещался в разные годы Петропавловский комитет партии социалистов-революционеров и библиотека с читальней, исполнительное бюро Совета рабочих и солдатских депутатов, городская поликлиника, областной врачебно-физкультурный диспансер. Сейчас там располагаются офисы. Приобрести здание с богатой историей можно за 160 млн тенге.

Вероятно, стоит отметить, что в Петропавловске немало архитектурных памятников, которые находятся в частных руках . Некоторые из них годами разрушались. Как было с местным «Колизеем». Его удалось спасти, выкупить у нерадивого владельца и передать его другому местному бизнесмену, который его реконструировал .

Продают в Петропавловске здания советской эпохи. Стоимость, в зависимости от площади помещения, достигает 250 млн тенге. Современные постройки могут стоить и более 300 млн тенге.

Десятки объявлений связаны с продажей кафе, ресторанов, гостиниц, салонов красоты, офисов. Цены разные. Тройку самых дорогих составляют ресторанно-гостиничный комплекс «Алтын Орда» за 1,5 млрд тенге, здание ресторана «Кызылжар» - 999 млн тенге и ресторана «Самовар» - 980 млн тенге.