Историческое событие – председатель Карагандинского областного филиала  «Jas Otan» об уходе Елбасы с поста Председателя партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Карагандинского областного филиала МК «Jas Otan» при партии «Nur Otan» Ержан Хамитов прокомментировал решение Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева уйти с поста Председателя партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я тоже присутствовал на расширенном политсовете с участием Елбасы. То, что Елбасы передает свои полномочия Президенту – это историческое событие. Такое уже было, когда Елбасы передал полномочия Президента страны Касым-Жомарту Кемелевечу Токаеву, что принесло свои положительные плоды. Поэтому, думаю, что это тоже очень верное решение», – сказал Ержан Хамитов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

«В преддверии 30-летия Независимости Елбасы отметил наше становление, отметив, что за этот срок в Казахстане родилось 9,5 млн детей, и многие уже ровесники нашей страны». – добавил спикер.

Он также поделился мнением по поводу того, какой станет партия после ухода Елбасы.

«Как мне кажется, партия наберет новые обороты и будет развиваться еще сильнее. Как сказал сам Елбасы, хоть он и передает полномочия, но остается важным членом партии. Я считаю, что это даст еще больше импульса партии, и наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич будет еще больше времени уделять партии и развитию страны», - заключил Е. Хамитов.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны. «В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии», - говорится в сообщении.