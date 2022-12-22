Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона

22 Декабря 2022, 18:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Знаковым событием декабря стал двухдневный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан. В ходе встречи двух лидеров Центральноазиатского региона были подписаны исторические документы, а также ряд торговых контрактов и инвестиционных договоров на общую сумму $8 млрд. О чем договорились президенты Казахстана и Узбекистана, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Узбекистан – ключевой партнер Казахстана в Центральной Азии

Казахстан и Узбекистан всегда тесно сотрудничали друг с другом в виду общей границы и общей истории. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан были установлены 23 ноября 1992 года.

С тех пор они развивались во всех сферах – политической, экономической и социальной. Страны активно взаимодействовали и на правительственном, и на других уровнях. В 2016 году объем торговли между странами составлял $1,5 млрд.

Заметно активизировалось двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере с 2019 года. По итогам 2019 года товарооборот составил уже $4,1 млрд.

В период пандемии динамика роста снизилась. Но в 2022 году только за 10 месяцев объем взаимной торговли составил $4,1 млрд. К концу года, он скорее всего, достигнет итоговых $5 млрд. К слову, задачу достичь $5 млрд ставили руководства двух государств еще до пандемии.

Узбекистан является ключевым торгово-экономическим партнером нашей страны в Центральной Азии. В 2021 году на Узбекистан пришлось около 61% внешней торговли Казахстана со странами региона.

Узбекистан стал крупным торговым партнером Казахстана не только среди стран ЦА, но и среди всех стран мира: по итогам 2021 года Узбекистан занял шестое место среди торговых партнеров, на него приходится 3,8% всей внешней торговли Казахстана.

Межрегиональный бизнес-форум и новые задачи

В первый день визита в Ташкенте прошел узбекско-казахстанский межрегиональный бизнес-форум.

На форуме заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин озвучил цифры – итоги экономического сотрудничества двух государств за 10 месяцев текущего года.

«По итогам 10 месяцев текущего года взаимная торговля между Казахстаном и Узбекистаном составила 4,1 млрд долларов США, увеличившись на 35 %», - заявил министр торговли на полях форума.

Фото:gov.kz

По его данным, в Казахстане сейчас успешно действуют более 1 400 предприятий с участием узбекского капитала. И более 400 совместных казахстанско-узбекских компаний.

Промышленная кооперация между странами составляет более 38 проектов на сумму $2,2 млрд. Создано порядка 11 000 рабочих мест.

Серик Жумангарин отметил, что этому способствовали ежегодные совместные встречи, которые стали хорошей традицией между двумя странами. По его словам, в ближайшем будущем торговые отношения между странами ожидает мощный импульс прироста.

«Перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до $10 млрд», - сказал вице-премьер.

О новой амбициозной, но вполне достижимой цифре высказался и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшид Ходжаев.

«К концу текущего года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном приблизится к $5 млрд, на перспективу мы поставили задачу довести его до $10 млрд, в том числе за счет активного импортозамещения, для чего в ближайшее время будет создана совместная внешнеторговая компания», - привел данные Джамшид Ходжаев.

Фото:gov.kz

По мнению казахстанского политолога и специалиста по коммуникациям Куата Домбая, у перспективы устойчивого развития и расширения сотрудничества есть ряд предпосылок. В первую очередь, это взаимодополняемость экономик двух государств.

«К примеру, у Казахстана с Россией ее нет: мы конкуренты в поставках нефти, газа, и даже пшеницы. С Узбекистаном наоборот - он потребляет казахстанскую пшеницу, нефть, газ. Карачаганак закачивает обратно в пласты газа больше, чем потребность всего Казахстана, а таких месторождений у нас масса. Казахстан и Узбекистан - родственные государства, много узбеков работают в Казахстане, в религиозном и культурном плане узбеки - близкий народ», - считает эксперт.

Казахстан и Узбекистан – две наиболее устойчивые экономики региона

Помимо этнокультурной и языковой близости большое значение имеет география и геополитика. Узбекистан - единственная в мире страна, которую от мирового океана отделяют сразу две госграницы.

«Налицо два очевидных фактора: резкое ослабление роли России из-за войны с Украиной и санкционного режима последней, а также усиление влияния Китая, который заявил, что готов и будет значительно укреплять связи с Центральной Азией для обеспечения стабильного сухопутного экспорта нефти и газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Китай», - отметил Куат Домбай.

Поэтому в условиях геополитической турбулентности Казахстану и Узбекистану – двум наиболее стабильным экономикам в центральноазиатском регионе – по пути.

Еще в 2019 году казахстанские эксперты оценивали углубление промышленной кооперации, открытие совместных производств в текстильной, плодоовощной, животноводческой и строительной сферах, как самые перспективные направления расширения сотрудничества между двумя странами.

Казахстанский политолог Куат Домбай отмечает, что в рамках этого визита ожидается подписание большого пакета документов, в том числе о создании совместной зоны промышленной кооперации, где будут производить стройматериалы, ткани, а также высокотехнологичную продукцию.

Какие проекты планируется реализовать

По итогам бизнес-форума страны подписали 40 документов на общую сумму порядка $2,5 млрд по инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству.

Компании Казахстана и Узбекистана планируют реализовать проекты по поставке машинокомплектов и компонентов автомобилей марки Chevrolet, производству керамической плитки и инфузионных растворов, а также наладить производство пряжи, гипса, полипропиленовых мешков и т.д.

Выступая на пленарном заседании вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о возможностях развития бизнеса в Казахстане.

«За последние годы мировые цены на металлы значительно увеличились. В свою очередь нами проведен анализ текущего состояния металлургической промышленности и выявлены наиболее перспективные решения развития отрасли. По итогам проведенного анализа проработан вопрос по обеспечению сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности по конкурентоспособной цене ниже Лондонской биржи металлов», - отметил Марат Карабаев.

Фото:gov.kz

Также вице-министр рассказал о развитии строительной индустрии, легкой промышленности и нефтегазового машиностроения в Казахстане и пригласил участников форума на Международную выставку обрабатывающей промышленности «Kazakhstan Industry Week», которая пройдет в мае 2023 года.

В завершение форума казахстанские делегаты посетили текстильный кластер, предприятия по производству промышленной продукции и бытовой техники, а также аграрное предприятие по переработке овощей.

Самый близкий и надежный партнер

Лидеры двух стран-партнеров 22 декабря провели переговоры в узком формате. В начале встречи глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поздравил своего казахстанского коллегу и многонациональный народ Казахстана с Днем Независимости, который отметили в стране 16 декабря. В Узбекистане День Независимости празднуют 1 сентября.

Фото:t.me/bort_01

В первый день своего визита, 21 декабря, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана, расположенному в парке «Янги Узбекистон» в Ташкенте. Кроме того, Глава государства посадил дерево на аллее почетных гостей резиденции Президента Республики Узбекистан «Куксарой» в Ташкенте.

Фото:t.me/bort_01

В ходе переговоров, глава Узбекистана отметил, что Казахстан является самым близким и надежным партнером Узбекистана.

«Узбеки и казахи – не просто близкие соседи, а братья, связанные общим историческим наследием, культурными и духовными ценностями. Это наше бесценное богатство, и мы им дорожим и будем дорожить. Я уверен, у нас единая судьба и общее будущее», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ключевыми темами переговоров стали вопросы расширения отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, водной и других сферах.

Отмечалось, что за последние шесть лет удалось достичь существенного прогресса по всем этим направлениям. На регулярной основе также осуществляются контакты между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран.

Визит вошел в историю

В рамках переговоров в расширенном формате лидеры Казахстана и Узбекистана подписали сразу два крупных и важных документа - Договор о союзнических отношениях и Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы.

«Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание Договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, сегодня будет подписан Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что отношения между странами являются образцом межгосударственного партнерства. И подписание данных исторических документов служат тому подтверждением. Кроме того, Президент отметил, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности во всей Центральной Азии.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран было подписано 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества.

Это документы о создании Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

На будущее президенты двух стран-партнеров договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета и Межпарламентского Совета, которые еще больше укрепят политическую платформу партнерства.

Всего в рамках визита были подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму $8 млрд.

Главы двух государств приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов. Им была представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном.

В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.

В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Главное фото:t.me/bort_01