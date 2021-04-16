Исторические улицы Туркестана будут возрождены –Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала об архитектурных проектах в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы модернизации «Рухани жангыру» продолжается активная работа по реконструкции исторического центра Туркестана с сохранением уникальных архитектурных элементов и уникальных особенностей города. Все проводимые работы по реставрации, реконструкции и археологическим исследованиям проводятся в соответствии с рекомендациями международных экспертов и таких авторитетных организаций, как ЮНЕСКО», - сказала Актоты Раимкулова на международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

«На основе исторических данных, а также с привлечением известных ученых страны разработан концептуальный план развития каждого объекта музея-заповедника Хазрет Султан, главным объектом которого является Мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи. Таким образом, обновлен главный купол мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи с максимальным сохранением имеющихся материалов», - добавила она.

Глава Минкульта напомнила, что большой зал Белого дворца, где проводились официальные приемы казахских ханов, был реконструирован в национальном стиле того времени.

«Планируется реконструкция магистральной улицы между мавзолеем Ходжи Ахмета Ясауи и воротами «Жеті ата» с последующей реконструкцией ремесленных магазинов и мастерских, а также оживление исторической улицы. Параллельно с научными реставрационными работами реализуется проект по благоустройству территории мавзолея», - заключила министр.

Ранее министр отметила, что историческая часть города имеет сакральное значение. Здесь, согласно научным данным, похоронены останки 21 хана, 8 султанов, 23 биев, 59 батыров.