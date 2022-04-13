Исторические названия присвоят столичным улицам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп сообщил о запланированном присвоении улицам Нур-Султана старинных исторических названий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем провести новые исследования касательно ономастики столицы и выпустить книгу. То есть, при присвоении названий столичным улицам хотим возродить забытые древние, исторические наименования. Есть различные исторические объекты, населенные пункты, городище в городе. Мы хотим провести исследования, чтобы учитывать эти исторические объекты при присвоении названий улицам. Сейчас консультируемся с учеными-краеведами. На эти меры нам понадобится 9 млн тенге», - сказал на заседании Маслихата глава столичного управления по развитию языков и культуры.

В ходе заседания Маслихата спикер представил депутатам проект «Кара шанырак».

«Для реализации этого проекта понадобится 15 млн 100 тысяч тенге, в рамках которого до конца года планируем проводить серию встреч с родителями детей в детсадах, школах. Планируем организовать 150 встреч. Также хотим отснять и распространить серию социальных роликов для улучшения языковой политики. На эти меры потребуется 16 млн тенге. Выпустим серию короткометражных роликов, направленных на изучение языка, о значимости государственного языка. Ролики будем распространять в социальных сетях через смартфоны», - отметил С. Есиркеп.