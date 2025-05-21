Источник неприятного запаха в Актобе не найден — экологи продолжают проверку

Вчера вечером жители Актобе начали массово жаловаться на резкий запах в воздухе, публикуя свои обращения в социальных сетях. Особенно сильно запах ощущался в микрорайонах Шанхай и Алтын Орда. Экологическая служба в ночное время выехала на несколько точек для проведения замеров.

— Вчера наши специалисты с 23:00 до примерно 02:00–03:00 часов ночи провели замеры в различных районах города. Несмотря на охват нескольких участков, нам так и не удалось точно установить источник запаха. Подтверждаем, что особенно сильным он был в районе Алтын Орда и вдоль проспекта Санкибай батыра. Сейчас запах уже не ощущается. Специалисты вновь выедут на место и продолжат наблюдения. В течение ночи никаких превышений допустимых показателей зафиксировано не было. Мы проверили даже территорию вокруг завода. Письменных жалоб от горожан не поступало, только публикации в социальных сетях. Мы сами также почувствовали этот запах, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.

Стоит отметить, что неприятный запах в Актобе возникает регулярно в летний период. Проблема существует уже несколько лет. У нее несколько возможных источников, главным из которых считается канализационная насосная станция.

Ранее сообщалось, что на строительство нового очистного сооружения в Актобе планируется привлечь финансирование от Европейского банка реконструкции и развития. Однако сроки реализации проекта пока остаются неизвестными.