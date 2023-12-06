Президенту доложили об инвестиционном потенциале Актюбинской области

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил аким, за 10 месяцев текущего года в экономику области было привлечено 804,4 млрд тенге инвестиций, что на 8,2 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основная доля вложений приходится на частные инвестиции – 725,5 млрд тенге, в том числе в обрабатывающую промышленность – 62,6 млрд тенге, в добычу металлических руд – 145,6 млрд тенге.

В текущем году запланирован запуск 19 крупных проектов на сумму 57,2 млрд тенге. Для всех инвестиционных проектов организован принцип зеленого коридора.

Главе государства также сообщили о разработке ряда инфраструктурных проектов, в том числе о подготовке проектно-сметной документации автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын.

Затем Президенту был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске 3-й нитки газопровода-отвода в Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал. Реализация проекта позволит решить проблему загруженности существующих газопроводов.

Глава государства поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области.

– Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание, – заявил он.

Наряду с этим представители крупных компаний презентовали Главе государства свои инвестиционные проекты.

Фото: пресс-служба Акорды

Так, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области Экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов № 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.

Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ли Шуфэн рассказал Президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.

Управляющий директор Eni Plenitude Arm Wind Алекс Стиллавато представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о проектах, реализованных на территории Казахстана. В частности, компания осуществила строительство ВЭС «Бадамша-1», ВЭС «Бадамша-2» в Актюбинской области, первой солнечной электростанции мощностью 50 МВт возле поселка Шаульдер в Туркестанской области. Он также упомянул о разрабатываемом проекте гибридной электростанции ВИЭ+Газ мощностью 250 МВт совместно с АО НК «КазМунайГаз» вблизи города Жанаозен в Мангистауской области.

Руководитель ТОО KazFeltec Ерлан Джанабергенов презентовал Главе государства проект по запуску завода по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Общий объем инвестиций – 5,3 млрд тенге.

Генеральный директор компании AqtobeCem Станислав Щербаков представил Касым-Жомарту Токаеву проект завода по производству цементного клинкера в Актюбинской области на общую сумму 70 млрд тенге.

Председатель наблюдательного совета «КазахБитум» Бекжан Мамыт рассказал Президенту о проекте по строительству битумного завода-терминала на сумму 32,2 млрд тенге.

В завершение беседы Глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.