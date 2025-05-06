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    23:00, 05 Май 2025 | GMT +5

    Исследователи ОАЭ усовершенствовали технологию неинвазивного мониторинга кровотока

    Исследователи из Университета Объединенных Арабских Эмиратов (UAEU) разработали новую технологию для нехирургического мониторинга кровотока с использованием пьезоэлектрических датчиков давления, передает агентство Kazinform.

    врачи
    Фото: freepik

    Эта технология основана на использовании специальных материалов, которые создают электрическое поле при механическом воздействии, что позволяет измерять такие важные физиологические параметры, как скорость и вязкость кровотока.

    Усовершенствованная версия технологии обеспечивает более точную интерпретацию данных и более выгодна с экономической точки зрения. Это делает ее подходящей как для использования в больницах, так и в домашних условиях. Кроме того, она предоставляет данные в реальном времени, что помогает выявлять такие состояния, как образование тромбов.

    — Наша цель — улучшить уже существующую технологию, сделав ее более точной и удобной для пользователей, что принесет пользу как пациентам, так и медицинскому персоналу, — отметил профессор Махмуд Аль-Ахмад, руководитель исследовательской группы.

    Он добавил, что в дальнейшем команда планирует интегрировать технологии искусственного интеллекта для совершенствования системы и расширения сфер ее применения.

    Эта инновация соответствует стремлению ОАЭ развивать медицинские технологии и снижать зависимость от импорта. Кроме того, она способствует укреплению местного производства медицинского оборудования и поддерживает переход страны к экономике, основанной на знаниях.

    Материал предоставлен нашим партнером WAM.

    Ранее сообщалось, что высокоточные биосенсоры, способные выявлять рак молочной железы, разрабатывают в NU.

    Теги:
    Наука ОАЭ Медицина Наука и инновации Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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