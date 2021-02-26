Исследовать запасы подземных вод в Жамбылской области  поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обеспечение жамбылских аграриев поливной водой обсуждали на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заметил председательствовавший на совещании глава региона Бердибек Сапарбаев, одной из ключевых проблем готовности к весенне-полевым работам является обеспечение крестьянских хозяйств поливной водой.

«Зима выдалась относительно теплая. В этом году снега выпало на 40 - 50 процентов меньше, чем в прошлом. А это значит, что снова встанет вопрос с поливной водой. Как обычно, обеспечение области ею связано с договоренностями с Кыргызстаном. Поэтому в сентябре прошлого года я давал поручение изучить водный баланс водоемов региона с целью последующего увеличения сельскохозяйственных площадей. Также управлению сельского хозяйства было поручено взяться за освоение сельскохозяйственных культур, не требующих большого количества влаги. Все это должно работать на обеспечение продовольственной безопасности области», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Что касается подачи на поля поливной воды, то глава региона поручил использовать все имеющиеся возможности. Для решения этой проблемы необходимо продолжить работу по исследованию запасов подземных вод, а также изучить баланс всех водных ресурсов. РГП «Казводхоз» и РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» должны обеспечить проектную наполняемость водохранилищ региона, подчеркнул он.

Всего на территории Жамбылской области расположено 156 гидротехнических сооружений. Из них в республиканской собственности находятся 36. Это 5 водохранилищ, две плотины, 11 гидроузлов, 18 магистральных каналов. В коммунальной собственности находятся 110 объектов. Это 25 водохранилищ, 79 прудов, шесть магистральных каналов. И в частной собственности на сегодняшний день числятся 9 объектов – два водохранилища, пять прудов и два магистральных канала.

В пресс-службе акимат Жамбылской области отметили, что в 2021 году посевные площади региона увеличены с 735 тысяч гектаров до 760,8. В том числе на 19,5 тысячи гектаров увеличены площади под зерновые и зернобобовые культуры и на 14,2 тысячи гектаров - кормовые культуры.