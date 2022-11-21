Исследования ученого КазНУ продолжатся в США

21 Ноября 2022, 18:51

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Научно-исследовательский центр лекарственных растений Казахского национального университета имени аль-Фараби приступил к совместной работе с учеными Университета Миссисипи в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Недавно на базе исследовательского центра при участии министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека и председателя Правления – Ректора КазНУ Жансеита Туймебаева было открыто малое производство по разработке инновационной продукции на основе растительного сырья.

Одним из востребованных продуктов центра является биологически активная добавка против вирусов гриппа и COVID – 19. В состав натуральной настойки, приготовленной в 2020 году, включены растения, которые улучшают работу легких, обладают отхаркивающим, кровь разжижающим, расщепляющим холестерин в крови, улучшающим кровообращение эффектом. Кроме того, средство восстанавливает энергию и здоровый сон.

Директор Центра Жанар Женис недавно специально посетила Университет Миссисипи с целью углубленного изучения активного воздействия этой смеси на COVID-19. В результате этой поездки и исследований биологическая продукция, изготовленная на базе КазНУ, будет всесторонне изучена в современных лабораториях университета США, и определен ее лечебный эффект при других заболеваниях.

«Наша цель – выделение основных биологически активных соединений в составе приготовленной смеси, совершенствование ее структуры и изучение фармокологической активности. В настоящее время углубленное исследование ковидной активности смеси против гриппа и COVID-19 проводится совместно с учеными Университета Миссисипи, нашим научным сотрудником Жанной Акжигитовой», – говорит автор проекта, профессор Жанар Женис.

Ученые центра уже 20 лет занимаются изучением свойств лекарственных растений. Ранее производились добавки, защищающие от гриппа и заболеваний печени и повышающие иммунитет, а также фиточаи, снижающие уровень сахара в крови, регулирующие кровяное давление, улучшающие работу желудочно-кишечной системы и повышающие иммунитет.

Фото: t.me/gylym_jogary_bilim