В Казахстане «плюют» на запрет на кальяны

21 сентября ОФ «Стратегия» представил в Астане результаты исследования, посвящённого последствиям запрета курения кальянов в общественных местах. Оказалось, что запрет практически не соблюдается, передает МИА "Казинформ".

Этот закон, принятый ещё четыре года назад, по данным исследования, стал причиной масштабного теневого рынка кальянного табака, при том, что курение в общественных местах продолжается.

Социологи опрашивали представителей бизнеса, самих потребителей кальянов, а также экспертов в двух городах-миллионниках – Шымкенте и Алматы. Примечательно, что в Шымкенте вообще нулевой уровень соблюдения запрета: доступность заведений, где можно свободно заказать и покурить кальян, в этом городе достигает абсолютных 100%. В Алматы кальян доступен в 53,3% заведений общественного питания. То есть фактически запрет не соблюдается. Кроме того, по оценкам опрошенных экспертов, порядка 80 % кальянного табака ввозится в РК свободно, без уплаты акциза, однако спрос курение кальяна в общественных местах очень высок, и так как эта сфера не регламентируется государством в виде акцизов, то предпринимателям не составляет проблем ввозить безакцизный табак. Исследователи констатируют, что запрет породил колоссальный теневой рынок, который вместо цивилизованного регламентирования в рамках ЕАЭС формирует разные коррупционные схемы.

Реализация запрета госструктурами, по мнению опрошенных участников рынка, превратилась в профанацию и имитацию. В ресторанах и барах кальян предлагают повсеместно – и это через четыре года после ввода запрета. Возникает вопрос о правоприменительной практике закона. Не проще ли было профессионально отрегулировать рынок, ввести акцизы, обязать заведения отображать кальян в чеке и платить налоги за данный вид услуг, а также отрегулировать недопущение предоставление услуг кальяна лицам младше 21 года. Сегодня по сути рынок просто выведен в тень.

Один из опрошенных представителей индустрии кафе и ресторанов указал, что сигареты все ввозятся подакцизно, официально, и доля контрабанды на рынке сигарет крайне мала – «так почему бы то же самое не сделать для «одноразок», вейпов, для того же кальяна?».

Запрет, как отметили опрошенные авторами эксперты, показал полную неэффективность.

Фото: Silteme Пресс Клуб Астана

- Казахстан находится в едином экономическом пространстве ЕАЭС, и у наших соседей, крупнейших производителей кальянных табаков и смесей, этот бизнес не только процветает, но и регламентируется, а значит – ввоз никто не ограничивает. При этом попытки контролировать запрет на курение в общественных местах просто не работают- , – отметила руководитель исследования, глава ОФ «Стратегия» Гульмира Илеуова.

Фото: Источник слайда: ОФ «Стратегия»

Резюмируя, исследователи привели свои основные выводы. Они отметили, что запрет не снизил повсеместной доступности кальяна и не создал проблем желающим покурить его в общественных местах. Показательно, что большинство участников опроса – 62,5% – вообще не знали, что согласно Кодексу о здоровье в Казахстане курение кальяна в общественных местах запрещено. При этом кальян стал повсеместной частью культуры, особенно в молодёжной среде. Кальянная культура в Казахстане, несмотря запреты, активно развивается, что стимулирует бизнес расширять предложение. Более того: «казахстанских кальянных мастеров называют одними из лучших в мире».

Ключевой вывод исследования заключается в том, что контролирующие органы так и не смогли реализовать действие запрета. Этому способствует как массовость явления (кальяны в кафе и ресторанах предлагаются повсеместно), так и коррупция, и действующий мораторий на проверку МСБ. Кроме того, штрафы – мизерные и не чувствительны для владельцев заведений.



Подводя итог, авторы исследования отметили, что в Казахстане в последние годы всё чаще принимают запретительные законы: например, запрет на самокаты (из последних), запрет на курение кальянов в общественных местах, на очереди также запрет на вейпы, который предлагается некоторыми общественными организациями. Но в чём смысл всех этих мер, если по принятым правовым актам нет ни должного регулирования и контроля, ни позитивного эффекта? Результат только один: непродуманные запреты ведут к появлению коррупционных схем, а также уводят бизнес в тень (что и произошло с кальянным бизнесом).