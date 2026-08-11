Исследование качества атмосферного воздуха повторно провели в Уральске

На территории города Уральск после пожара на полигоне твердых бытовых отходов на участках, расположенных вблизи объекта, были проведены повторные лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, передает корреспондент Kazinform.

Специалисты Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля совместно со специалистами лаборатории РГП «Национальный центр экспертизы» отобрали пробы атмосферного воздуха с территорий, прилегающих к полигону.

Как сообщил специалист пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитова, в ходе исследования лабораторному анализу подверглись показатели содержания в атмосферном воздухе сероводорода, оксида углерода (угарного газа), оксида азота, диоксида серы, аммиака и диоксида азота.

— По итогам лабораторного исследования превышений предельно допустимых концентраций указанных веществ в составе атмосферного воздуха не установлено. Таким образом, в ходе повторно проведенных лабораторных исследований фактов превышения установленных санитарных нормативов по исследованным показателям атмосферного воздуха зарегистрировано не было, — сказала К. Мухитова.

Ранее, по результатам первичных лабораторных исследований, в отдельных пробах воздуха, взятых с территории подведомственного городу поселка Деркул, было зафиксировано превышение предельно допустимого уровня содержания сероводорода и оксида углерода.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Уральска жаловались на то, что из-за дыма с полигона им стало трудно дышать.

Также в Уральске в связи с возгоранием полигона твердых бытовых отходов на предприятие был наложен штраф.