Испытываю радость и гордость - фристайлистка Жанбота Алдабергенова о «бронзе» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовая призерка этапа кубка мира по лыжной акробатике в Алматы Жанбота Алдабергенова поделилась своими впечатлениями. Она также рассказала о своей подготовке, и почему ей не удалось выиграть медаль в недавнем чемпионате мира в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что каждый спортсмен волнуется перед стартом. Я за несколько дней до старта чемпионата мира, запустила сложный прыжок. Максимально исполнила его сегодня, и мне удалось пройти в тройку лидеров. Я испытываю радость и гордость от того, что соревнования проходят в Казахстане, в Алматы. Этот сезон для меня был хорошим», - поделилась она.

Она заявила, что подготовка к домашнему чемпионату мира и кубку мира прошла в США.

«Мы там участвовали в одном этапе кубка мира, затем две недели готовились на чемпионат мира. Подготовка была отличная, правда, были дни, когда пришлось отменить тренировки из-за сильного ветра и снегопада. Несмотря на это, мы переступили свой страх, перешли на тройной трамплин. Сейчас уже взлетаем на 15-метровую высоту, тем более для девушек это непросто», - заметил Жанбота Алдабергенова.

Спортсменка рассказала, почему на ЧМ ей не удалось выиграть медаль.

«На чемпионате мира большая ответственность и еще было много волнений, так как он ценится больше, чем кубок мира. По уровню он чуть ниже Олимпийских игр, поэтому были волнения», - сказала она.

По ее словам, с этого сезона спортсмены начали подготовку к зимней Олимпиаде-2022. Баллы уже зачитываются. Главное попасть в топ-25, тогда уже можно получить лицензию.

Сегодня в Алматы, на горном курорте «Шымбулак», прошел этап кубка мира по лыжной акробатике. 25-летняя казахстанка Жанбота Алдабергенова завоевала третье место.

Напомним, до этого на ГК «Шымбулак» состоялся чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика. В итоге казахстанские могулисты завоевали 3 медали, а акробаты остались без медалей.







