Испытания теплосетей проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 27 апреля по 14 мая на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4 до 7 часов утра – горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и другие.

«В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109», - проинформировали в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Согласно графику, 27 и 28 апреля испытания пройдут в Жетысуском, Алмалинском, Жетысуском, Ауэзовском районах: микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса; улицы Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская; Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина; Ботаническая, Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова; Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

С 27 апреля по 14 мая в Бостандыкском и Медеуском районах: улицы Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева; Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова; Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

28 апреля в Жетысуском и Турксибском, Алатауском районах: микрорайоны Кулагер; улицы Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова, Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.

28 апреля и 2 мая в Алмалинском и Медеуском районах: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

2 и 3 мая в Алатауском, Алмалинском, Жетысуском и Медеуском районах: Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели, Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя; Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи, Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

3 и 4 мая в Алатауском, Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа, Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

4 и 5 мая в Наурызбайском, Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском районах: Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда, Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко; Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека; Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара, Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова; Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

5 мая в Алмалинском, Бостандыкском, Ауэзовском районах: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева; Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.

10 и 11 мая в Алмалинском, Бостандыкском районах: Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

11 и 12 мая в Наурызбайском, Ауэзовском, Бостандыкском, Алмалинском районах: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш; Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

12 мая в Алмалинском и Бостандыкском районах: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Сообщается, что всем потребителям, проживающим в контурах на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

«Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - добавили в компании.