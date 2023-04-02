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Испытания теплосетей будут проводить в Экибастузе после отопительного сезона

Автор:  
Антон Гагарин
2 Апреля 2023, 09:45
Испытания теплосетей будут проводить в Экибастузе после отопительного сезона

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экибастуз готовится к капитальным ремонтам системы теплоснабжения. На ТЭЦ работы уже начались. За тепловые сети возьмутся сразу после окончания отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона встретился с представителями ТОО «Экибастузтеплоэнерго». От акимата города Экибастуза и ТОО «Экибастузтеплоэнерго» он потребовал выработать четкий план ремонта, а также информировать горожан о ходе работ и сроках их проведения.

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В Экибастузе, где до сих пор борятся с последствиями ЧС, связанной с аварией на городской ТЭЦ, порывами на теплосетях, и где всю зиму был недогрев в квартирах, после завершения отопительного сезона пройдут гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, сообщили в акимате региона.

После этого коммунальные службы приступят к устранению всех выявленных повреждений.

«Определить точные сроки отсутствия горячей воды на период проведения ремонтной кампании в городе горняков поручил аким области Асаин Байханов. Этот период не должен превышать более 2 месяцев для каждого отдельно взятого микрорайона», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Фото Валерия Бугаева


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