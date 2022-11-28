Испытания первого реактивного авиадвигателя на водороде провели в Великобритании

28 Ноября 2022, 20:44

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские компании Rolls-Royce и EasyJet успешно испытали первый в мире авиационный двигатель на водороде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Наземные тесты прошли на военном полигоне Боскомб Даун на юге Англии. Демонстрационная модель изготовлена на базе двигателя Rolls-Royce AE 2100-A, который обычно устанавливается на турбовинтовые самолеты.

Вместо керосина инновационный авиадвигатель использует «зеленый» водород, полученный от энергии ветра и приливов в Шотландии.

«Обе компании поставили перед собой задачу доказать, что водород может безопасно и эффективно снабжать энергией гражданские авиационные двигатели», - говорится в сообщении Rolls-Royce.

После анализа результатов первых тестов планируется проведение второй серии исследований, чтобы в конечном итоге перейти к полномасштабным воздушным испытаниям двигателя Rolls-Royce Pearl 15.

Партнерство Rolls-Royce и EasyJet вдохновлено глобальной кампанией «Гонка к нулю» (Race to Zero), поддержанной ООН и призванной уменьшить объемы выбросов углерода до нуля не позднее 2050 года.

Фото: rolls-royce.com