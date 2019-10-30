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Испытания казахстанских космических ракет планируют начать в 2022 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК принял в работу проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по использованию космического ракетного комплекса «Байтерек». Согласно положениям Протокола российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракеты-носителя. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование модернизации существующей наземной космической инфраструктуры космодрома «Байконур». Протоколом предусматривает: вывод из аренды объектов «Зенит-М» и передачу их казахстанской стороне; переход на ракеты-носители среднего класса и начало летных испытаний в 2022 году», – сказал председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Глеб Щегельский, выступивший с докладом.
Мажилисмены одобрили предложение комитета подготовить заключение по законопроекту к 30 сентября 2020 года.
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